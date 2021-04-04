立委何志偉友人在此次太魯閣事故中罹難。（圖／摘自何志偉臉書）

台鐵太魯閣號408車次，2日上午在花蓮發生出軌意外，造成嚴重傷亡，目前已知51人罹難、上百人受傷，全國一片哀戚。前桃園市議員王浩宇2日在臉書表示，自己周邊就「1死、1加護病房、1傷」。立委何志偉也在臉書寫下，「友人確定罹難」。

「你知道OOO走了嗎？」王浩宇在臉書表示，接獲朋友告知震驚消息，「這已經是我身邊第四個過世的台東朋友（或朋友的朋友）」。

經友人轉述，王浩宇說，該遇難友人本來買不到車票，但因媽媽堅持要他回去掃墓，因此在車站現場買了站票，出發前還打電話約了朋友晚上要一起去唱歌，事故發生後，親友都聯絡不上他，後來友人母親輾轉確認身份，得知他應該當場就已經離開了。

太魯閣號事故，現場救援畫面。（資料照／中天新聞）

王浩宇今在臉書談及花東交通問題，有人問說為什麼不搭客運？他表示，是因為沒有選擇，就算蘇花改、花東的道路已經改善，但整體的道路品質還有很多要努力的地方，可惜的是後來「蘇花高」三個字幾乎變髒話，支持興建變成破壞環境的代名詞，連討論的機會都沒有。

「花蓮、台東人的意見，有沒有人聽見？」王浩宇指出，其實普悠瑪、太魯閣號一開始是不賣站票的，後來會被迫開放站票，其中一個很大的原因是，只賣座票時台東人真的買不到票，常常無法回家，加上公路一直沒有改善，時間很長又不舒服，不管是開車回家或搭客運，都不能是選項，最後只好開放站票疏運旅客，卻成為造成嚴重傷亡原因之一，但台東人別無選擇，而有些事，不住在台東是不會懂的。

王浩宇強調，就算面對很多酸言酸語，自己還是必須把在地人的心聲提出，因為每次事情過了就沒人願意討論了，也唯有現在起負責任的檢討、努力改善東部人返鄉交通的品質，才對得起普悠瑪、太魯閣事件的罹難者。

「你知道OOO走了嗎？」 正要睡，朋友打來告知震驚的消息，這已經是我身邊第四個過世的台東朋友（或朋友的朋友），還有一個在加護病房。 來台東之後，認識了許多一起喝酒、唱歌的年輕朋友，其中一個原住民弟弟C在台北某飯店擔任房務，平常因為排班工... 由王浩宇發佈於 2021年4月2日 星期五

(中時新聞網)