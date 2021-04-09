《寶島搜神記》以知名插畫家角斯暢銷同名繪本作為節目發想。（高市文化局提供／林宏聰高雄傳真）

《寶島搜神記》是高雄市國樂團第一場專為親子製作的節目。（高市文化局提供／林宏聰高雄傳真）

4月兒童節，高雄春天藝術節推出結合音樂、繪本、故事的親子音樂繪《寶島搜神記》，17日星期六將在大東文化藝術中心登場，由高雄市國樂團譜寫、演出各路神明專屬的主題曲，結合知名鬼神插畫家「角斯」繪本、幽默風趣說書人陳昭瑋連說帶演，以獨特的音樂故事帶領大朋友、小朋友探索台灣在地的神祇傳說。

高市文化局指出，《寶島搜神記》以知名插畫家角斯暢銷同名繪本作為節目發想，每位神明均有不同個性、面貌與專管事務，透過指揮家郭哲誠領導的高雄市國樂團為節目全新創作曲目，為每位神明搭配不同的樂器與音樂編曲表現，是高市國第一場專為親子製作的節目，音樂加上繪本讓神明有了親切可愛的新化身，讓孩子更能不帶恐懼地接近與景仰神明的力量存在。

《寶島搜神記》由劉建幗導演、廖珮宇編劇、王奕盛影像設計，幽默的說書人陳昭瑋晉升為玉皇大帝身邊的書記官，一人分飾多角、又說又演詮釋台灣民間傳說，故事中的燈猴不滿人們與神明日漸拉遠的生疏感氣憤，直衝天庭告狀，揚言讓寶島台灣沉入海底，眾神齊聚將面臨「末日沉島」事件焦慮不安、驚慌失措等情緒一一顯化而出，劇情穿插可愛的音樂、繪本、故事三合一，讓兒童輕鬆了解在地宗教文化。

此外，高市文化局表示，春天藝術節在4、5月規畫兒童系列親子節目，特別感謝日月光文教基金會支持贊助，為鼓勵爸爸媽媽帶小朋友親近藝文，祭出優惠活動親子共樂2＋2雙享受8折套票，同時購買5月1日高雄市交響樂團《阿里巴巴與四十大盜》親子音樂會，享有超值優惠，購票使用OPENTIX兩廳院文化生活售票網，節目詳情可上高雄春天藝術節官網http：／／www.ksaf.com.tw或高雄春天藝術節臉書查詢。

(中時 )