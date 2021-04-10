「城市河流Wonderland：醜泥怪原畫特展」今（10日）於新北市美麗永安藝文中心正式開幕，展出《醜泥怪》繪本原畫以及互動體驗裝置。（文化局提供）

「城市河流Wonderland：醜泥怪原畫特展」今（10日）於新北市美麗永安藝文中心正式開幕，展出《醜泥怪》繪本原畫以及互動體驗裝置，展覽主軸圍繞中和、永和「雙和」界河瓦磘溝，帶領觀眾穿越時空認識千年前的瓦磘溝，以及化作河流體驗瓦磘溝現今的處境。

新北市政府文化局表示，近年來市府團隊積極與在地藝文團體合作，今年1月才剛與復興商工合作辦理風景寫生展，受到廣大迴響。此次再與永和在地書店綠書店合作，策辦「城市河流Wonderland：醜泥怪原畫特展」，以藝術創作述說聚焦雙和地區瓦磘溝的人文、歷史、文化與生態，讓觀眾認識瓦磘溝的今昔風貌，喚起民眾對於地方的文史記憶。

此次展覽包含繪本《醜泥怪》原畫與手稿，以及6件互動體驗裝置，其中的大型木作體驗裝置「水泥刀山」，述說都市發展的水泥建物與河川工程掩蓋了瓦磘溝的自然樣貌，遊戲邀請民眾以投擲沙包的方式，想辦法讓水泥藩籬倒下，讓瓦磘溝過往的水文與生態樣貌重新顯露出來。其他遊戲也模擬瓦磘溝面臨河川廢棄物、水泥工程與都市過度開發的傷害，讓觀眾反思家園與河川的議題，並且重新塑造自己的城市河流。

「城市河流Wonderland：醜泥怪原畫特展」今（10日）於新北市美麗永安藝文中心正式開幕，展出《醜泥怪》繪本原畫以及互動體驗裝置。（文化局提供）

「城市河流Wonderland：醜泥怪原畫特展」今（10日）於新北市美麗永安藝文中心正式開幕，展出《醜泥怪》繪本原畫以及互動體驗裝置。（文化局提供）

此外，亦展出繪本創作家邱千容的最新力作繪本《醜泥怪》約30件原畫以及未收錄進繪本的珍稀手稿。繪本故事探討人與河流間的關係，隨著故事主人翁阿名的腳步，帶著讀者認識千年前人們與自然相安共存的美好日子，對比瓦磘溝現在面臨的困境。

本次展覽的策展單位綠書店是一間位於永和的獨立書店，老闆Johan和Joyce表示，書店一直以來都在嘗試讓想法與議題變得好玩，偶然間得知自己生活週遭的瓦磘溝有豐富的歷史與故事，卻很少被人知道，所以就決定以展覽、市集、解謎遊戲…各種型式，讓大家一邊玩一邊認識河流。

新北市政府文化局與綠書店合作策辦之「城市河流Wonderland：醜泥怪原畫特展」，自即日起至110年5月2日在新北市美麗永安藝文中心展出，歡迎民眾共同參與，更多展覽訊息請上新北市美麗永安藝文中心官網查詢。

(中時 )