高林股宣布響應衛福部太魯閣愛心捐款百萬元 10:192021/04/09 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工業用縫紉機製造大廠高林股份去年營收受新冠肺炎疫情影響而下滑，還出現近年罕見虧損，每股虧損0.3元。今（9）日宣布，響應衛生福利部「0402太魯閣號愛心捐款專案」，捐助新台幣1百萬元。 高林股份表示，高林股份除對此次太魯閣事故同感哀痛，也和各界透過種種善行義舉與捐款，展現出台灣企業社會的互助力量。協助受難民眾及家屬儘早恢復正常生活。高林股份公司全體為罹難者、傷者及其家人祈福，也向堅守崗位的救災及醫護人員致上最高敬意。 太魯閣號意外 竹林山觀音寺捐1600萬 《生醫股》電商平台大補 軒郁3月營收年增逾5成 (工商 ) #高林股 #高林 #響應 #愛心捐款 #百萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》科技股領軍 標普連2日創歷史新高 08:522021/04/09 財經 台積電帶頭衝 台股攻上17000點歷史新高 09:042021/04/09 財經 《其他股》三能3月營收 掛牌來單月新高 08:192021/04/09 財經 《汽車股》東陽Q1營收年減5.79％ OEM復甦可期 09:092021/04/09 財經 八千金領軍 台股劍指萬七 04:102021/04/09 財經要聞 綠委提花蓮設太魯閣號紀念碑 藍委怒轟：別再搞了 08:062021/04/09 政治 太魯閣號賑災 民進黨高雄巿黨部與黨團捐百萬 15:512021/04/08 政治 《國際金融》聯準會放鴿 歐股再創新高 09:262021/04/09 財經 陸軍採購輪胎弊案 1廠商訊後百萬元交保 03:172021/04/09 社會 最大產銅國智利封國 陸銅業股全線走揚 04:102021/04/09 全球財經 《鋼鐵股》久陽Q1營收年增逾2倍 多元布局續看旺 08:192021/04/09 財經 財經熱門新聞 新光慘敗 遭新光R1全面解約 - 財經要聞 - 工商時報 7家陸超級電腦遭美封殺 拜登出殺手鐧原因曝光 - 財經 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 - 財經 新光出局成定局？ 銀行局：關鍵在兆豐銀 - 財經要聞 - 工商時報 白宮晶片會議 三星列唯一非美企 韓媒憂：恐被迫選邊站 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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