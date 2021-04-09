工業用縫紉機製造大廠高林股份去年營收受新冠肺炎疫情影響而下滑，還出現近年罕見虧損，每股虧損0.3元。今（9）日宣布，響應衛生福利部「0402太魯閣號愛心捐款專案」，捐助新台幣1百萬元。

高林股份表示，高林股份除對此次太魯閣事故同感哀痛，也和各界透過種種善行義舉與捐款，展現出台灣企業社會的互助力量。協助受難民眾及家屬儘早恢復正常生活。高林股份公司全體為罹難者、傷者及其家人祈福，也向堅守崗位的救災及醫護人員致上最高敬意。

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