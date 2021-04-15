陳勢安宣布將推出新專輯，日前推出新歌〈兜轉〉，這次在新專輯宣傳上大玩創意行銷，推出陳勢安化身攝影師Andrew的《唯一想了解的人》系列漫畫，而漫畫中攝影師的身分正呼應著他私下的興趣，喜歡攝影、也是知名相機品牌徠卡品牌之友的陳勢安，確定將在5月22日起於台北舉辦個人攝影展，讓大家看看他執掌的鏡頭下呈現的各色面貌。

他人氣頗旺，日前擁4項代言，包括運動、保養品、手機遊戲及公益等多個領域，粗估吸金上百萬元，近來工作滿檔，尤其即將發行全新專輯，正全力準備中，得知首發單曲〈兜轉〉的好成績，他開心表示：「希望成績繼續向上衝，〈兜轉〉真的是突破過去風格的作品！」

雖然工作忙錄，但只要有空檔，他就帶著相機出門邊走邊拍照，紀錄下他的視野風景，確認要舉辦攝影展後，他不只工作空檔拍不停，連工作時刻都不忘拍攝。他至少已累積超過2000張以上的作品，求好心切的他卻仍覺得不足夠，直說：「再給我一點時間，我會再盡量多拍一點，才能從中挑選出最好的作品。」

(中時 )