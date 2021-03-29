本月25日下午1點多，新竹縣竹北市一間知名連鎖賣場，一名女子從5樓墜樓，雖然緊急送醫搶救，但仍不治，近日里長傳出消息，表示女子家屬打算在頭七當天，舉行送煞儀式，提醒民眾避開，消息引起居民討論，不過送煞儀式似乎是里長誤傳。

東平里里長在臉書發出消息，表示日前一名年約20多歲的女子，疑似受到感情困擾，從竹北連鎖大賣場頂樓墜下身亡，而女子家屬，預計在本月31日晚間10點過後，舉行送煞儀式，不過詳細時間、還有路線都還沒確定，提醒當地民眾當天盡量避開這段路。

不只里長發文提醒當地民眾，也有網友在臉書社團「竹北大小事」，PO出文章提醒所有人，透露「預計這個月31號為頭七，會舉行送肉粽，時間還不確定，最近千萬不要經過那裡」。消息曝光後，不少網友想知道正確路線，還有人留言「那一排店家都沒開」、「每天晚上下班都會經過」、「什麼時候開始有這種習俗」。 不過此消息經證實，是里長誤傳，女子家屬並沒有要舉行送煞儀式。習俗送煞儀式，又稱「送肉粽」或「喫麵線」，一般認為用極端方式輕生，死後必帶有怨氣，會在地方停留「捉交替」，因此送煞最主要目的，就是「解冤赦結」，消除亡者的怨氣。

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(中時新聞網)