彰化一名身穿Burberry的江姓男子日前到員林知名米糕店用餐，疑似不耐久候，氣得在現場大吼大叫，甚至朝店家砸鐵椅，事後遭警方依違反社維法送辦。如今有網友爆料，「Burberry哥」江男是中部海線堆高機大亨，身家保守估計超過數億元，出入都以賓利、瑪莎拉蒂等名車代步，也經常參與宮廟等地方活動。

據了解，46歲的江男28日晚間前往米糕店消費，因當日現場客人眾多，等候時間稍長，江男點完餐才等了7分鐘就耐心盡失，以為自己等了半小時，先是將鐵板凳踢倒，接著更抓起椅子朝員工身上砸，並狠嗆「我坐在這半小時，餐都沒來，別人的都先來」、「別人卡大牌嗎？我不就卡細漢」等語。

《蘋果新聞網》報導，江男靠著堆高機生意起家，如今事業版圖跨足精密機械、科技工程、工業及車輛等領域，去年6月更在台中沙鹿成立集團總部，主要以堆高機及物料架買賣為主，資產相當雄厚，平時出入都以賓利、瑪莎拉蒂等名車代步，身家粗估至少數億元，堪稱台中海線的堆高機大亨。

報導指出，江男除了常在臉書分享自家堆高機產品資訊，也不時曬出參加高爾夫球聚、宮廟活動、旅遊等照片，生活可說是多采多姿；不僅如此，江男的人脈也不可小覷，曾和大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤，以及國民黨前立委顏寬恒等知名人士合照。

大鬧米糕店後，江男遭警方依社會秩序維護法送辦，隔天已透過友人聯繫店家，表達願意和解，因此業者不再回應此事。針對這起事件，江男今（3日）下午僅表示「我們已經和店家和解，謝謝！」不過，員林派出所透露，截至今天下午為止，米糕店業者尚未到警局提出告訴，也還沒和江男前往警局協調。

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(中時新聞網)