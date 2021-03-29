經營85度C的美食-KY(2723)2020年營收雖衰退，但本業獲利自下半年起回升。展望2021年，集團將恢復展店，看好中美2大市場營運穩步回升，投顧法人看好營益率將持續復甦、獲利成長將優於營收，維持「買進」及「增加持股」評等、目標價200元不變。

美食上周五（26）日舉行閉門法說，截至去年底中國大陸571家分店、淨減31家，台灣459家分店、淨減4家，美國66家分店、淨增2家，澳洲15家分店、淨減3家，香港9家分店、淨增1家。

美食去年在中國大陸持續盤點門市、汰弱留強，致使全年淨減31家，法人預估營收年減13.43％至119.84億元，營益率落於7～7.5％。展望今年，美食在中國大陸將恢復展店、聚焦提高開店成功率，預估將淨增20～30家、總店數至年底回升至590～600家規模。

美國方面，美食去年原訂新展5～7家店，但受疫情影響而僅在9月底新開1家，法人預估去年營收39.82億元、年減24.5％，營益率腰斬至約4～5％。展望今年，集團預計第二季及下半年各新展1家店，目前仍停業的5家店可望在未來2季恢復營運。

門市績效方面，美食中國大陸門市同店營收（SSSG）去年逐季好轉，第四季已恢復正成長，今年1月雖衰退3～4％、但2月反彈成長5～10％、且單店日均營收（PSD）月增5％，已恢復至2019年同期95％水準。至於美國門市PSD則連2月繳出雙位數成長。

投顧法人認為，美食去年下半年起營益率恢復年成長，主要由於提升生產效率與加強成本管控帶動，看好隨著客流量回升，將帶動中美2大市場營收規模擴張，配合同店營收表現持續改善、比較基期較低，將帶動營益率及獲利加速提升。

投顧法人預期美食今年中國大陸全年營收將年增近10％，營益率上半年雖因淡季而下滑，但下半年在旺季效應帶動下將向上提升。而疫苗問世可望加速美國市場回溫，看好今年營收將年增達2成，營益率可望回升至9～11％。

2家投顧法人均看好美食今年集團合併營收恢復成長，營益率將自去年的8％回升至10％之上，帶動獲利成長動能優於營收。目前本益比評價仍低於過往，獲利向上趨勢可望帶動評價進一步提升，維持「買進」及「增加持股」評等、目標價200元不變。

(時報資訊)