美股在復活節假期前收高，原本預期本周將因投資人觀望月中起跑的財報季而交投清淡，但上周五出爐的3月非農就業報告意外強勁，可望為本周美股注入活力。展望4月行情，除了有企業獲利的加持，歷史經驗也證明美股4月走勢看俏。

因復活節假期，美股上周提前於4月1日收周線，三大指數全面收高，標普指數更首破4,000點大關再創歷史紀錄，讓4月行情有好的開始，分析師看好美股在本月會節節走高。

本周將發布供應管理協會（ISM）非製造業指數、生產者物價指數（PPI）、貿易收支等經濟指標，另外聯準會的3月會議紀錄也將出爐。但投資人靜待本月中開鑼的美企財報季，預料本周市場因觀望氣氛瀰漫而交投清淡。

所幸美國勞工部上周五發布的3月非農就業報告有意外之喜，非農就業人口增幅遠優於預期，失業率續降到6％，應可給本周美股增添動能。

而隨著美國防疫解封經濟重啟，拜登政府的擴大財政刺激計畫啟動，經濟學家看好第2季經濟有強勢表現，勢必給美股帶來利多，除非美債殖利率飆升得太快。

根據數據供應商路孚特（Refinitiv）預估，美國企業第1季獲利可望年增24.2％。部分分析師也預期美企在4月財報季會釋出利多消息，進而上修財測，為美股加柴添火。

除了有企業獲利反彈作後盾，分析師根據歷史經驗，看好美股會在4月走多。

Fundstrat執行合夥人湯姆．李（Tom Lee）指出，俗稱「恐慌指數」（VIX）的芝加哥期權交易所波動率指數，已降到疫情前的水位，那對美股有正面好處。

他另提到，回顧過往經驗，當美股連續在第1季最後一天（3月31日）及第2季第一天（4月1日）收高，4月可望有優於平常的表現。

該分析師指出，從1945年以後的歷史數據來看，標普500指數若接連在3月31日及4月1日收高，4月的平均漲幅達2.4％，若這兩個交易日未見收紅，平均漲幅僅1.3％。

(工商 )