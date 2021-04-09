上櫃生醫股無畏台股陷入震盪整理，永昕(4726)、台康生技(6589)、保瑞(6472)挾著CDMO(委託開發與代工)納入新版生技條例明年元旦就會上路，產業前景受到看好，今日全數鎖在漲停板，帶動多頭人氣，順藥(6535)、晶宇(4131)漲幅落在6%左右，而訊聯(1784)、達亞(6762)等漲幅則在4~5%不等，上櫃生醫指數收盤漲幅達1.55%，為盤面強勢焦點之一。

全球CDMO產值已達千億美元，2023年可望上看1173億美元，全球生物藥品市場逐年放大，不少中小型新藥公司竄出頭，但是藥品生產設備投資金額高，製程又十分不容易，委託開發與代工成為另一種新的選項。行政院日前審查完成新版《生技新藥條例》修正案，將CDMO納入租稅優惠適用範圍，新政策預定明年元旦上路，將有利國內的CDMO生產量能及投資力道。

保瑞近年持續佈局國際藥業市場，無論是CDMO或代理銷售業務，都看到相當不錯的發展，去年合併稅後淨利為新台幣5.78億元，創歷史新高，法人樂觀看待今年首季業績表現。保瑞目前整體的國際合作客戶，依不同的合作及代工階段與模式，以及代工品項與劑型愈趨多元，產能利用率並非反映營收成長與毛利變化的單一指標，針對CDMO業務，公司將策略性的調整產品線，以取得更多高毛利的產品為目標，並積極尋求國際代工合作機會。今日股價收在漲停板251.5元，成交量達1817張，高掛1891張等著要買。

台康生技CDMO業務自2013年開始營運，營運每年皆呈現成長的格局，2020年受惠授權金和CDMO的挹注，去年營收正式突破10億門檻，2021年陸續承接疫苗生產及歐美日及台灣委託業務，大步向國際型生物藥CDMO公司角色前進。今日收在漲停板155.5元，成交量為2351張，還有1134張等著要買。

永昕2020年CDMO業務未受疫情影響，年成長近16%，創下首度轉盈。具國際規格的cGMP生物藥量產製造二廠將在今年完工，將會為營運再添新的動能。今日股價收在漲停板44.95元，成交量11799張，836張排隊等著買進。

(時報資訊)