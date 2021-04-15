全球市場在疫苗開打下，對於原油需求明顯增溫，帶動原油價格上漲近5%，塑化股今全面喊漲，台塑四寶中台塑(1301)一度大漲4%，南亞(1303)漲幅也近3%，台化(1326)、台塑化(6505)漲幅均在1~2%，不僅是指標台塑家族，台聚集團則有亞聚(1308)大漲逾8%，台聚(1304)、台達化(1305)、華夏(1305)漲幅也在5~7%，其餘二線股聯成(1313)、國喬(1312)、中石化(1314)也全數大漲，塑化類股整體紅咚咚。

美國能源資訊署(EIA)所公布的上週美國原油庫存減少590萬桶，減少幅度高於市場預期，加上最近一週美國汽油消費增加至每日890萬桶，創下去年8月以來的新高水準，帶動國際油價昨日大漲近5%，顯示在疫苗開打後，終端市場快速回溫，對於原油需求明顯增溫。

在需求暢旺下，油價彈升，石化報價也持續有撐，今年2月暴風雪重創美國德州石化廠，迄今約1成尚未復工，無法充分供應中南美洲、非洲及歐洲等市場，造成上述地區石化產品價格大漲，且遠高於亞洲地區，中東及亞洲石化業者積極轉出口歐美地區，市場推移效果，導致區域性供需失衡，預期第2季大部分石化產品價格持續看漲，不僅如此，第2季為石化產品傳統需求旺季，有利推升石化產品價格，第2季為營建、汽車、家電、塗料、鞋材、農膜及食品包裝等產業的傳統旺季，且進入亞洲輕油裂解廠密集歲修期，總計亞洲有17家輕裂廠歲修，合計年產能1294萬噸，影響乙烯供應減少120萬噸、下游衍生物配合歲修或減產，市場供應偏緊，有利推升石化產品價格。

(時報資訊)