台股加權指數在「萬七」震盪整理，而矽晶圓概念個股因產業面呈供不應求，近期股價發動攻勢走高，台勝科(3532）、合晶(6182)率先漲停，環球晶(6488)早盤大漲逾6個百分點，再創新高達886元，母公司中美晶(5483)也站上漲停價190元，嘉晶(3016)漲逾7個百分點。

股價率先漲停的合晶，今年預估將再有25~30億元的資本支出，目前訂單能見度已經到了第四季。合晶旗下6吋與8吋廠受惠遠距商機持續發酵下，6吋矽晶圓方面月產能約40萬片；30萬片的6吋楊梅廠已供不應求，上海合晶遷廠完成後，第二季恢復量產後，月產能10萬片，協助消化在手訂單。

合晶8吋矽晶圓的月產能約45萬片，用於車用電子的重摻矽晶圓下半年在市況逐步回溫後，產能稼動率持續拉升，合晶龍潭廠已接近滿載水準，輕摻矽晶圓也有工業、CMOS影像感測器（CIS）等應用加持。合晶龍潭廠月產能約30萬片，大陸鄭州廠月產能約15萬片。

另外，合晶在今年3月將12吋矽晶圓拋光片送樣，目前客戶正在進行驗證中，12吋矽晶圓拋光片初期月產能約1萬片，主要是在鄭州廠生產。而合晶持股48％股權的上海合晶12吋磊晶代工已經量產中。

嘉晶為碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）磊晶代工業者，持續與多家IC設計及國際IDM廠合作，今年進入收割期；首季營收為11.15億元，年增11%。

環球晶3月合併營收57.03億元創下歷史新高，第一季合併營收148.05億元創下2年來季度營收新高，對今年營運展望樂觀且預期將逐季成長到下半年。至於台勝科、合晶、嘉晶等第一季營收表現均優於去年第四季及去年同期，對第二季展望樂觀，訂單能見度達下半年且產能將滿載到年底。

(時報資訊)