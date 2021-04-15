台中市觀光旅館公會打造「世界餐桌名廚高峰會」，今（15）日邀請奧地利名廚 Mr. Klemens Schraml來到台中福華大飯店，與台中各大觀光飯店成員近20位主廚進行廚藝交流，藉此機會提升台中飯店餐飲的能見度及提升國際交流。

台中市觀光旅館公會理事長廖國宏指出，號召會員飯店共襄盛舉活動，藉由跨國的廚藝交流，讓各成員飯店的主廚發揮所長，結合Mr. Klemens Schraml主張天然、不浪費的料理理念，活用台中在地豐饒的農特產與在地食材，打造出極具台灣元素的創意料理。

由台中福華大飯店紐約廚藝總監William Shen與米其林主廚Klemens Schraml聯手，將台中水果、農特產、在地釀造葡萄酒及康普茶等台中獨有的特色食材，融合奧地利的西式作法，演繹世界級跨國星級菜餚！除了兩場廚藝交流外，各飯店內將所交流的創意，盡情發揮在自身的廚藝空間中，延續台中美食城市的美名。

今日「世界餐桌名廚高峰會」包括台中市觀光旅遊局長韓育琪、美食評論家胡天蘭等人，都受邀見證活動。

台中市觀光旅館公會飯店會員主廚群，包括福華大飯店WILLIAM SHEN廚藝總監、裕元花園酒店行政總主廚康志偉、清新溫泉飯店行政總主廚李駿鑫、全國大飯店行政總主廚李坤昌、金典酒店牛排館主廚張國樑、長榮桂冠酒店點心坊主廚張志宏、台中港酒店副主廚陳永欽、永豐棧酒店資深副主廚陳明宏、日月千禧酒店行政總主廚徐文斌、日光溫泉飯店行政主廚徐梁樟、福容麗寶樂園餐飲部主廚李啟天，均表達樂見藉由跨國交流，讓喜愛的餐桌如畫布般，用跨國際的交流盡情展現。

此次盛大的世界餐桌名廚高峰會活動，同時也邀請到傢式國際、奧地利TEAM7、月眉樹生酒莊、霧峰農會黑翅鳶米、小紅帽咖啡、山德力、味榮味噌、綠豐生技、御鼎興醬油、義世代名品國際、上經緯系統科技、Hering Berlin、DIDA乳酪等台中在地知名業者共襄盛舉。

奧地利名廚 Mr. Klemens Schraml表示，這次很開心來到台灣台中，這期間也去了台中很多資源豐富的地方探索在地食材，「激發了我很多靈感和想法，我也會將這樣的想法和靈感帶回奧地利，宣傳台中的美好事物。」

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(工商 )