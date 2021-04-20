每年4月22日是世界地球日，台新銀行支持環境永續邀請民眾一同響應，該行已連續四年與台灣首家B型企業「DOMI綠然能源」共同合作，支援能源貧窮家庭，協助改善他們摸黑度日的生活困境，也力邀多家友善環境商戶合作夥伴，舉辦「地球應援團 減碳e起來」活動。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，該行與DOMI綠然能源的合作已邁向第四年，將持卡人申請轉換成數位帳單省下的紙本帳單費用，參與「點亮無窮希望計劃」以支援能源貧窮家庭更換節能燈具，活動至今新增申請轉換的持卡人已近100萬人，受惠的能源貧窮戶超過350戶，其更換節能燈具所節約的電費等於每家庭近一個月的生活開支。

黃天麟建議民眾，將各類帳單如水、電、瓦斯、電信費等，整合透過信用卡扣款支付並選擇使用數位帳單，不僅可以線上對帳，可用手機至便利商店出示繳款條碼即可繳款，相當便利。

台新銀行今年持別力邀友善環境的商戶合作夥伴共襄盛舉，民眾在活動期間申請轉換為數位帳單，可獲共享電動機車GoShare免費騎乘一次。黃天麟說明，民眾使用FlyGo信用卡支付共享機車GoShare、WeMo及iRent消費，可獲筆筆最高6％回饋。持卡人憑數位帳單至王品集團旗下餐廳丰禾台式小館、Su／food刷卡消費滿額贈菜優惠。訴求在地有機的棉花田，則提供線上滿額現折100元及實體店家贈精美好禮。綠好物線上商城刷台新卡並輸入專屬折扣碼獲九折優惠。

台新銀行支持環境永續不遺餘力，黃天麟強調，除致力推廣民眾轉換使用數位帳單，為能源貧窮家庭更換節電燈具改善居家照明外，也發揮企業影響力，邀共享電動車業者及商戶夥伴響應提供優惠，積極實踐企業社會責任為環境永續發展善盡心力的體現。

(工商 )