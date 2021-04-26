空污防治廠商傑智環境(6723)目前實收資本額2.05億元，受惠台灣空污意識越來越高，各縣市加強查緝，以及現階段晶圓代工廠不斷擴張建廠，法人對2021年的業績表現樂觀以待。

傑智環境2021年Q1營收1.87億元，主要業務為空氣污染防制及其能資源回收設備與系統的設計、製造與安裝。在空污防制方面，包括揮發性有機廢氣(VOCs)等及PM2.5前驅污染源，以及空氣污染防制及其能資源回收設備與系統的設計、製造與安裝，並提供製造業客戶全方位空氣淨化與節能專業服務，客戶涵蓋高科技業、表面塗裝、塗佈印刷業、膠帶業、銅箔基板業、PU合成皮業及化工業等。

永續經營、綠色生產已經成為目前全世界的趨勢，傑智著眼在價值創新、創造沒有競爭的市場空間，並擺脫傳統的血腥紅海，努力開拓傑智空氣淨化、溶劑回收及節能專業的藍色海洋。

傑智環境科技2020年全年財報營收為7.4億元，毛利率為15.11%，年增0.66個百分點，稅後純益3385萬元，每股純益為1.65元。

(時報資訊)