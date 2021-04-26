內政部指出，政府大力推動綠建築，至2020年底，全台綠建築數量已有9,255件，每年共約可省電21.38億度、省水1億400萬噸，相當於省下半座石門水庫的水量。

依內政部統計，近4年申辦都市更新及危老屋重建案例總計有1,579件，而這些老舊建築物更新改建案，已有692件取得綠建築標章，比率為43.83％，且中央興辦的社會住宅，也將全數採用綠建築，以建構永續宜居的環境。

在政府推動之下，去年綠建築標章通過的件數達848件，為歷年之最，全台累積總數已有9,255件，且全國各縣市均有綠建築標章通過案例。民間興建綠建築標章的佔比也逐年提升，從91年的6％（7案）攀升到109年的42％（358案），顯示綠建築標章的推動，已逐步在民間開花結果。

以綠建築標章建築物平均至少可節電20％及節水30％的效益估算，累計每年約可省電21.38億度、省水1億400萬噸，以石門水庫有效容量1億9,740萬噸而言，每年相當於省下半座石門水庫的水量，每年節省的水電費約85.22億元。

每年減少的二氧化碳排放量約為121.23萬噸，這個量約等於8.14萬公頃人造林（相當於3個台北市面積）所吸收的二氧化碳量。

(工商 )