儘管有網友自稱是支持綠的，但在內政上完全不敢苟同民進黨，批評根本毫無建樹。但還是有網友細數民進黨對人民非常照顧，一直都在替人民著想，例如：治安掃黑、水源供應、藻礁生態維護、清廉執政、肉品開放、媒體管控，都讓人民很有感。網友也說，「大家要集氣堅持，讓民進黨繼續長期永續執政好嗎？拜託！」

有網友在PTT上自稱是支持綠的，但在內政上完全不敢苟同，批評根本毫無建樹，內政上就是該死，要不是沒有另一個偏綠的保守派出來，民進黨早就不知道輸到那邊去了。

不過也有網友細數民進黨對人民非常照顧，一直都在替人民著想，例如：治安掃黑、水土保持、電力供應、水源供應、藻礁生態維護、清廉執政、三倍卷發放、政府負債、肉品開放、媒體管控、司法改革等等，都讓人民很有感。

網友並且強調，「大家都會很感謝綠營的領導，大家都是幸福的，請一人一句稱讚好嗎？大家要集氣堅持，讓民進黨繼續長期永續執政好嗎？拜託！」

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(中時新聞網)