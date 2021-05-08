網友討論。

焦糖哥哥陳嘉行常針對政治話題表態，近日還宣布加入民進黨，表示要當面向民進黨說出「做不好的地方」，外界多解讀他對於2022年的市議員相當有興趣。而在PTT就有網友發文做出假設，如果自己選區的選票中，同時出現「焦糖哥哥」和「雞排妹」的話，將如何做出選擇，引發網友討論。其中有網友直言選擇搬家，因為住不下去了，獲不少人讚中肯。

「焦糖哥哥」陳嘉行日前在臉書表示，最近四項公投民調顯示民進黨在8月份將全面潰敗，2018的夢魘再次降落，接著又出現黨員犯罪的問題，讓不少支持者失望與憂心，但是除了焦慮、憤怒看不下去之外，他認為，其實可以直接改變民進黨內部結構與體質，並宣布自己正式加入民進黨參與政治。

該舉動引發網友討論，有人發文表示，如果未來選票上同時出現「焦糖哥哥」與「雞排妹」的話，會如何選擇？多位網友回應表示「我投別人阿，會出這兩尊一定還有別人出來搶」、「我投廢票」、「廢票+1」、「矛盾大對決」、「我選擇死亡」。

見許多網友以棄票捍衛自己的尊嚴，發文網友後來再加上「一定得選一個」這個前提，隨後網友就開始表態「選奶大的」；但也有人抗議表示「為何我一定要選？沒有民主了嗎？」

不過也有網友表示，如果這兩個人同時出現在自己選區的選票上，「那我肯定當場選擇搬家，這個地方我住不下去」，這個回應引發其他網友大讚中肯，直呼「這真是悲慘的選區」。

(中時新聞網)