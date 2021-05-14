【LIVE直播】興達電廠停機全台大停電 經濟部長王美花出面致歉說明

興達電廠昨出現全廠停機，造成全國出現大規模停電，對於這次停電，總統蔡英文和民進黨上下皆強調無關缺電，而是電網的風險管理出了問題所致，經濟部長王美花和台電在記者會上也強調是電網問題，但也坦承，也因其它機組歲修、水情差等問題一併發生，導致發電電力不足、跳機。而這說法與不缺電，顯然有矛盾。不少網友也喊：明明就缺電啊！

全台昨（13日）無預警大停電，因高雄興達電廠4部機組跳機，400萬戶家庭分區限電，大規模影響工商業營運和民眾生活，連昨日下午的中央流行疫情指揮中心記者會，在手機警報聲大作後，突然全場一片黑，不少線上網友嚇壞，驚呼：「世界末日嗎？」

蔡英文總統昨晚也緊急召開記者會強調，停電原因是輸配電的電網問題；行政院長蘇貞昌也隨即透過臉書發文表示，由於電網事故，導致高雄興達電廠停機，造成多處停電，政府已掌握狀況。民進黨立委洪申翰則說，昨是輸電配電的電網故障，不是發電機組不足，更不是缺電，此次事件呈現電網風險管理設計的問題。

而王美花與台電在昨晚的記者會上，對於停電緣由，也強調是電網問題，因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，影響220萬瓩電力，由於必須卸載清理，所以台電採取全台分區輪流停電，影響約400萬戶（C、D兩組）。另一個停電原因，王美花指出，幾個發電廠的大機組都在歲修，預計下周才會重新運作，往年都是預期夏季前完成，但剛好遇到水情不好等狀況，造成恢復供電的速度緩慢。

台電強調，這次是因為「7大最壞狀況全碰在一起」，才會造成513大停電。

第1，路竹變電所故障因匯流排故障，造成興達電廠電壓驟降，引起4部機組跳脫，影響電力大概是220萬千瓦，約尖峰負載的6%。

第2，原預測5月中旬尖峰負載約3,500萬千瓦，但昨為3,670萬千瓦，高出170萬千瓦。

第3，原因是許多大型機組，包括林口3號機、麥寮3號機及核三廠1號機因面對夏季用電正在進行機組歲修，預計下周才會回復。

第4，再生能源供電量不足，因為水文不好，慣常水力機組減少80萬千瓦，抽蓄發電機也沒辦法全力發電，減少約100萬千瓦。

第5，同一時間，太陽光電比預測少了30萬千瓦。

第6，風電也比預測少了25萬千瓦。

第7，負載較前日高。

對於台電的說法，大批網友在本報留言表示，「如果道歉就可以解決問題，這個世界就不用警察了」、「剛剛開始而已，酷暑就要來了」、「所謂『7大最壞狀況全遇到』，很多都是社會各界再三提醒，你們就是不理」。另有網友在《聯合新聞網》相關新聞下留言，這不就是缺電嗎，也有網友直言，「拿來吹噓的再生能源：太陽能、風能、水能，絕對可能同時告吹，供電不可靠，昨天就是明證」。

《中國時報》今（14日）則以專文分析，這次太陽光電與風電合計比預估少55萬瓩，因為日頭不見、風力不足，都會讓再生能源瞬間大減。這雖然可以靠積極擴建儲能系統降低，但當綠能系統占比過大時，對電網穩定絕對是大挑戰。513大停電，實際完全燒出蔡政府再三保證台灣「不缺電」的假象，也凸顯能源政策綠電推動急躁，配套不足的漏洞。

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(中時新聞網)