王美花認513大停電是「人為疏失」 台電賠4.7億超過815方案曝光

高雄興達電廠昨(13日)停機，全台大停電並實施分區停電，引發不少民眾不便。台電昨表示，因高雄市路竹區路北超高壓變電所匯流排發生事故，導致興達電廠4部機組跳機。而經濟部長王美花今(14日)證實，台電同仁進行工程測試時，誤操作隔離開關，導致匯流排接地故障，進而造成興達電廠機組跳脫。停電事故初步調查出爐後，不少網友都在新聞底下留言表示，「自己不辭職下台嗎」、「重點，現在所說的又是真的嗎？」

王美花今下午1時20分召開記者會，說明昨發生的全台大停電事故調查報告，她在會中證實，路北超高壓變電所正在進行輸電電線容量擴充工程，原本要做一個竣工檢查跟測試，台電同仁本來要開啟編號3542隔離開關，因為誤操作編號3541的隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事件，電力系統電壓突然驟降，進而引起就近興達電廠4部機組跳機。

而今天事故初步調查出爐，台電強調，現正進行事故細部調查，台電不會逃避所有責任，將待確切責任歸屬釐清，持續與社會說明。

此消息曝光後，引發不少網友都在臉書留言討論，有網友在《中時新聞網》粉專新聞貼文底下留言寫下，「沒有能力的人總是在找藉口」、「反正現在隨便一個人出包，就可以讓台灣一半電力停擺的意思嗎?」「民進黨的SOP」、「可憐的替死鬼」、「找個墊背的」、「找個人出來當替死鬼，一切就沒事了」。

513大停電初步調查結果 王美花親開記者會說明：台電員工操作失誤

(中時新聞網)