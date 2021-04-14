1.中鋼(2002)：5月盤價，熱軋恐漲逾5％，激勵早盤股價續漲逾7%。

2.台積電(2330)：法說明登場，今早開高608元，盤中多空平盤激戰。

3.海光(2038)：列警示股，公布3月EPS 0.22元，多頭熱情不退，放量頻頻觸及漲停。

4.新光鋼(2031)：鋼市熱，本月以來外資僅1日賣超、其餘皆買超，今早噴量觸漲停49.1元。

5.東和鋼鐵(2006)：3月營收年增33.84%，投信持續買超，盤初一度大漲逾8%。

6.怡利電(2497)：昨外資擴大買超百餘張，今早挾量衝漲逾5%，一舉奪回5日線、月線、季線。

7.世芯-KY(3661)：力甩飛騰案無效，外資冷眼看，早盤再摔第四根跌停，600元泣別，近5個月來低點。

8.偉詮電(2436)：新品搶進蘋果快充供應鏈，多方爆棚，股價強漲逾4%，一度續寫波段新高價。

9.四維航(5608)：不畏BDI指數回落，中低價散裝航迎最旺淡季，晨盤觸及23.8元漲停價，但高檔賣壓隨即現蹤。

10.長榮(2603)：不甩埃及扣押長賜號索賠9億美元，利多湧現，早盤續漲近5%，破60元關再創短波高點。

11.王品(2727)：股東會紀念品加碼，加上連鎖餐飲Q2業績喊衝，推升股價上攻漲約6%。

12.撼訊(6150)：比特幣再創天價，多頭瞄準板卡廠，開盤亮燈漲停。

13.台灣百和(9938)：首季EPS 1.94元創高，早盤觸及90元。

14.百和興業-KY(8404)：3月、Q1營收齊高，早盤彈漲逾3%。

15.帆宣(6196)：完成美國廠遷址作業搶食台積電美國新廠訂單，盤初一度走高2%。

16.迅得(6438)：Q2營運續向上，全年獲利勝去年，今早攻至130元門前創新高價，但反壓沉重。

17.榮科(4989)：營運旺到年底推升獲利看俏，低檔買盤積極，今早一度走高3%，但反壓不輕一度翻黑。

18.信紘科(6667)：在手訂單創新高，法人看好Q2營收續創新猷，今早爆量再創高。

19.國產(2504)：訂單滿營收呈現月月高，股價漲幅一度高達5%，改寫近5個月高點。

20.台玻(1802)：外資轉賣為買，多方獲奧援今早再攻一波，穩在5日線上，走高1%。

21.瑞祺電通(6416)：今年展望審慎樂觀，目標營收雙位數成長，昨獲三大法人聯手買超相挺，早盤一度彈漲5%，再衝天價195.5元。

22.環天科(3499)：3月營收表現亮眼，股價連飆2根漲停後打開，改寫逾1年高價。

23.業旺(1475)：3月營收躍進，連兩日亮燈漲停，登3年高峰。

24.今國光(6209)：3月營收靚，獲外資連7買，晨盤一度放量急漲7%，改寫逾3年高價。

25.富晶通(3623)：買盤點火，早盤放量彈漲7%，站上逾1年高峰。

(時報資訊)