1.尖點(8021)：Q1獲利不俗，每股賺0.65元，股價觸底揚升1.5%。

2.環科(2413)：Q1營收增4成，外資積極布局，今早大漲7%，創下2018年8月以來高點。

3.晶技(3042)：Q1毛利率35.5%創新高，推動稅前EPS創高，利多當靠山股價跌幅有限，早盤漲升4%。

4.南電(8046)：毛利率看俏，外資喊400元，多方趕路上漲2%以上，拚回月線。

5.信紘科(6667)：Q2展望佳，買盤低檔撿便宜，今早勁揚半根漲停板。

6.亞泥(1102)：子公司亞泥中國上半年出貨量看俏，量價齊揚超車台泥，叩關50元。

7.裕隆(2201)：車業陷入晶片缺貨，缺櫃缺艙位，使得今年車市保守，股價繼續修正，跌約3%。

8.富邦媒(8454)：台股大怒神，股價卻能守住千元大關，多方信心增，穩住千元再向上。

9.世芯-KY(3661)：首季獲利創新高，仍不敵跌跌不休的頹勢，再拉第五根跌停，慘摔534元。

10.中石化(1314)：拚活化資產，將標售高雄3筆土地，早盤上揚逾5%。

11.聯陽(3014)：最強Q1，獲利大增近2倍，晨盤高漲逾8%，一度觸125.5元漲停價，拚126.5元之前高。

12.春雨(2012)：產業前景樂，Q2營收看俏，早盤帶量衝漲逾5.5%，站上短波高點。

13.海光(2038)：3月獲利年增近2倍，Q1估再攀高，股價高盪震盪、續漲逾6%，再刷新波段高價。

14.順德(2351)：車用半導體需求仍旺，不畏外資連2日賣超，晨盤回神漲逾4%，站回5日線。

15.台聚(1304)：PVC、EVA撐腰，營運看俏，加上油價飆升，早盤力漲逾8.5%，再寫波段高點。

16.亞聚(1308)：EVA市況熱，國際油價躁動，股價高漲近9%，拉長紅K寫短高。

17.國統(8936)：水資源受矚，早盤漲逾5%，站上月線。

18.巨大(9921)：外資喊上4字頭，早盤漲逾2%，躍上短均。

19.華榮(1608)：挾料漲題材，外資昨賣超縮幅，早盤漲逾8%，突破前高。

20.華紙(1905)：原物料行情靚，外資連3日買超，早盤彈漲逾6%。

21.永豐餘(1907)：紙箱需求熱，早盤漲逾4%，挑戰40元。

22.富邦金(2881)：首季EPS4.89元，蟬聯金控每股獲利王，早盤漲近3%，收復短均。

23.第一銅(2009)：鋁價創近三年高價，激勵晨盤強漲近5%，重返5日線上。

24.亨泰光(6747)：推出第一款日拋隱形眼鏡，業績表現備受關注，早盤急升7%，重返月線。

25.友達(2409)：產線續滿載，能見度到Q3，獲投信連12買，早盤勁彈5%，站穩五日線。

26.元太(8069)：先進彩色電子紙看板導入桃機，早盤放量走揚4%，收復五日線及月線。

27.友勁(6142)：買盤點火，開盤跳空鎖漲停，衝上逾10年高點。

28.瑞軒(2489)：Q1營收年增逾五成，昨獲外資及自營商買超近1.6萬張，早盤放量大漲5%，攻上20元。

29.群創(3481)：2月自結EPS 0.22元，淨利22.48億、年增236％，每天賺1億，昨獲外資翻多買超，早盤反彈3%。

30.宏達電(2498)：近日獲外資偏多操作，早盤挾量急漲9%，攻上今年最高價。

(時報資訊)