今年高麗菜量多、價跌，導致全台菜農苦哈哈，高麗菜以往最貴一顆100多元，現在各市場售價一顆約25元，不少市議員力挺菜農，購買大量高麗菜，供民眾免費領取，大自然農場的陳姓菜農也說，不只高麗菜，就連番茄、芹菜價差也都下跌好幾倍。

陳姓菜農提到，今年初開始菜價逐漸下跌，除了全台都滯銷的高麗菜外，番茄跟芹菜價差也都差了將近4、5倍，以往番茄一斤可賣到50元，現在最低一斤僅有20塊，甚至掉到10幾塊。

陳姓菜農說，大盤商現在都反應價格太低、賣不出去，他也坦言，總收入對比往年還要低好幾倍，從今年初到現在都在虧損。而為因應此狀況，也有提供附近居民前往農場參觀，以每顆高麗菜3顆100元的價格自行採購、體驗菜農生活。

桃園市農業局表示，高麗菜主要產區位於雲林、南投及宜蘭縣，桃園市的種植面積不大，全市3月份預估收穫面積約7.57公頃，產量約240公噸，而桃園市高麗菜最大種植區域為復興區，目前尚未有大量種植情形，多待夏季開始種植，餘為零星種植，且多為自食自銷，桃園市的銷售管道尚可自行消化，受高麗菜價格崩跌影響不大。

另農業局說，農糧署推動高麗菜種植登記為穩定高麗菜供銷情形，去年試辦推動高麗菜種植登記，並於去年9月及11月啟動預警超種警示，但警示作用仍無法制止農民超種。除透過傳統市場零售外，由桃園果菜市場及桃農綜合農產品批發市場協助大宗蔬菜銷售，於今年2月份高麗菜交易量，桃園果菜市場約518公噸，桃農綜合農產品批發市場約866公噸，共約1384公噸。

為解決菜價下跌的情形，農業局提到，農糧署已啟動各項調節措施，包含加強機關團體通路行銷，協調加工採購，鼓勵大宗通路促銷，並媒合團膳和營養午餐等等相關業者多加採購高麗菜。

(中時 )