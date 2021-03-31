受到國際鎳價下跌影響，不鏽鋼煉鋼龍頭燁聯(9957)4月盤價轉為開低，調降300系內銷價格，每公噸降3,000元，預料唐榮(2035)也將開低。在第一季不鏽鋼價累計大漲17000元後，4月拉回，下游的成本可望降低，買氣則仍待觀察。

燁聯宣布，調降4月300系列熱、冷軋不鏽鋼內銷價格，每公噸降3,000元；外銷價格部份，304系列產品每公噸降100美元，但不含鎳的430系列外銷價格，逆勢上漲，每公噸漲30～80美元。

隨著鎳價下滑，加上不鏽鋼價格漲多，不鏽鋼價隨鎳價壓回。本月主要原料的鎳價拉回，LME鎳價自每公噸1.9萬美元高點降至1.7萬美元，主要原料價格下滑，因此，燁聯4月盤價轉為開低，調降300系內銷價格，每公噸降3,000元。

先前隨著原料價格強漲，燁聯第一季累計不鏽鋼價共大漲17000元，使得不鏽鋼廠本季營運看旺。

燁聯4月盤價轉為開低，下游加工廠允強(2034)、彰源(2030)等成本可望下降，但買氣是否維持熱度將是重要關鍵。

不鏽鋼廠彰源去年EPS為0.38元，董事會決議超額配息，分配每股現金股利0.5元。隨著大陸市場轉好，彰源前2月營收17.67億元，年增25.76%。

不鏽鋼廠允強去年每股淨利1.04元，董事會通過超額配息，每股現金股利1.5元。

(時報資訊)