美國拜登政府宣布總支出2.3兆美元的基建計畫，預計將帶動美國不鏽鋼、鋁捲板及螺絲螺帽等產品需求；短期營運方面，大成鋼(2027)3月營收有望再優於2月，首季營收近200億元，年增逾2成，營運也將比去年同期明顯好轉。

受惠美國反傾銷政策致美國鋁捲板供不應求，產品量價齊揚，大成鋼2月營收為66.2億元，創一年半來新高，月增5.21%，年增28.01%；前2月營收129.12億元，年增17.79%。

看好鋁捲板、不鏽鋼及螺絲螺帽出貨暢旺，法人預計大成鋼3月營收有望再優於2月，並推升首季營收近200億元，年增逾2成。隨著鋁捲板價格第一季持續看漲，加上不鏽鋼價格維持高點，大成鋼第一季營運將優於去年第四季。

因鋁捲板持續供不應求，銷貨毛利率明顯走揚，加上不鏽鋼有低價庫存利益，大成鋼第一季獲利將明顯成長。

此外，美國拜登政府宣布總支出2.3兆美元的基建計畫，其中，大部分資金將用於公路、鐵路和公共運輸系統維修，以及機場、沿海港口和內陸水道等各式公共工程建設，法人看好這將增長美國不鏽鋼、鋁捲板及螺絲螺帽等產品需求，並帶動美國鋼市行情，大成鋼可望持續受惠。

(時報資訊)