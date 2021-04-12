專業特用化學材料通路商-崇越電(3388)受惠於市場需求強勁，3月合併營收8.78億元，月增61.8%，創單月歷史新高；全球經濟逐步擺脫新冠肺炎疫情邁向復甦，致使矽利光產品近期呈現供不應求，崇越電通執行長張勝和表示，今年營運展望很正向，可望比去年好。

隨著全球新冠肺炎疫情逐漸趨緩，全球經濟持續復甦，帶動消費性電子、5G及汽車等各項產品成長力道強勁，連帶相關應用的矽利光產品需求也穩定成長，崇越電3月合併營收8.78億元，月增61.8%，年成長17.08%，累計第1季合併營收22.11億元，較去年同期成長25.35%。

崇越電表示，由於矽利光是民生必需品，只要各地GDP在成長，供給未跟上就會出現供不應求，當前矽利光供不應求的情況和2018年類似，預期今年上半年矽利光產品供不應求情況將持續，目前訂單能見度相當高，對全年營運及獲利將有正面助益。

崇越電2020年合併營收79.13億元，歸屬母公司稅後盈餘為3.94億元，分別較2019年成長1.8%及4.91%，每股盈餘為5.32元；公司並維持高現金股利政策，預計將配發現金股息4.3元。

崇越電指出，消費性電子、5G及汽車等各項產業成長力道續強，而受到疫情影響甚深的紡織、製鞋、運動用品及化妝品等相關產業，也大致逐漸回復到正常水準。公司持續因應產業變動開發新產品、拓展新市場，並計畫布局海外新據點，在全球景氣持續強力復甦下，可望陸續成為公司的營運成長動能。

(時報資訊)