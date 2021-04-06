A股三大指數6日清明連假後開盤，開高後快速走跌、集體翻綠，創指一度跌逾1％，軍工概念股表現較強，旅遊類股走低；而後指數盤中窄幅震盪，醫美概念股集體衝高，白酒概念股回落；臨近中午收盤，碳中和概念股回暖，總體來看，市場分化明顯，個股漲多跌少。截至午間收盤，滬指跌0.32％，報3,473.32點；深成指跌0.49％，報14,053.69點；創業板指跌1.05％，報2,822.38點。

從盤面上看，軍工、碳中和類股漲幅居前。旅遊、白酒類股跌幅居前。

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(工商 )

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