各終端需求強勁，且江西廠新產能陸續開出，銅箔基板廠—聯茂(6213)3月合併營收為27.52億元，月增28%，創下單月歷史新高，由於大陸5G基站及伺服器需求持續增溫，且聯茂自4月起調漲價格以反應上游銅箔及玻纖價格飆漲，聯茂預估，第2季營收及獲利均可望優於第1季。

農曆年長假過後，3月工作天數恢復正常，且車用、消費性產品及網通等需求增溫，加上江西廠新產能陸續量產，聯茂3月合併營收攀高至27.52億元，月增28%，年增13.88%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收為73.93億元，年增31.62%。

銅箔及玻纖上游材料價格連番飆漲，致使銅箔基板廠成本壓力大增，聯茂及南亞通知下游客戶自4月1日起漲價，以反應上游材料價格上揚。

聯茂表示，由於銅價自去年第3季均價6000美元一路上漲至9000美元左右，銅價漲幅超過50%，銅箔加工費調漲超過20%，且銅需求量持續增加也導致銅箔價格暴漲，目前銅箔價格對比去年第3季已上漲約50%，玻纖布上游原材料玻纖紗供給緊缺，導致厚、薄布相繼供不應足，玻纖布價格上漲超過30%，環氧樹脂廠自2月開始遭遇不可抗力導致停產，價格暴漲、漲幅已超過50%；迫於三大原物料同時上漲，且漲價後價格逼近去年的1.5倍，不得不提出調漲售價，預計板料及P漲幅約15%到20%。

由於大陸逐步重啟5G基站建置，且Whitley平台產品出貨逐漸放量，車用、消費性產品需求依舊強勁，聯茂預估，第2季合併營收可望優於第1季，隨著價格自4月1日調漲，有助於紓解成本上揚的壓力，並推升第2季毛利率及獲利。

為因應客戶需求，聯茂江西廠區去年分兩階段開出共60萬張新產能，今年江西廠將分別於4月、第3季末到第4季初再各開出30萬張產能，屆時兩岸總產能將達440萬張。

(時報資訊)