台東地檢署主任檢察官曾揚嶺，說明羅姓飛官相驗後的初步死因，羅是高空彈射，不排除彈跳艙蓋，造成顱內出血，至於去年10月29日的飛官朱冠甍，是低空近海彈射，兩人死因還是不同，都還要調查清楚。

羅尚樺上尉死因出爐 新婚妻腿軟崩潰…同袍列隊送最後一程
飛官羅尚樺殉職 花蓮大伯悲痛不捨：他是獨子

(中時 )

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