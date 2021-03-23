飛官羅尚樺死因不排除彈跳艙蓋 造成顱內出血 10:142021/03/23 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2架F-5E戰鬥機22日於屏東牡丹岸際疑似空中擦撞墜落，警方尋獲1具傘具連座椅。（國搜中心提供 ） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東地檢署主任檢察官曾揚嶺，說明羅姓飛官相驗後的初步死因，羅是高空彈射，不排除彈跳艙蓋，造成顱內出血，至於去年10月29日的飛官朱冠甍，是低空近海彈射，兩人死因還是不同，都還要調查清楚。 羅尚樺上尉死因出爐 新婚妻腿軟崩潰…同袍列隊送最後一程 飛官羅尚樺殉職 花蓮大伯悲痛不捨：他是獨子 (中時 ) #飛官 #羅尚樺 #死因 #彈跳艙蓋 #顱內出血 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2架F5戰機墜海 羅尚樺、潘穎諄飛行時數曝光 19:332021/03/22 政治 失事飛官羅尚樺相驗結果 初判戰機彈射導致顱內出血 23:082021/03/22 政治 降落傘疑未全開 瞬間墜地 不見飛官 04:102021/03/23 焦點要聞 兩架F-5E疑擦撞墜海 1殉職1失蹤！中尉羅尚樺送醫不治 上尉潘穎諄仍在搜救 04:102021/03/23 焦點要聞 黑鷹直升機海上尋獲飛官羅尚樺 吊掛送醫急救殉職 17:182021/03/22 政治 F-5E撞機失事 長機下令調整編隊時機成事故關鍵 08:572021/03/23 政治 羅尚樺不治 妻淚別我陪你飛 04:102021/03/23 焦點要聞 車用晶片三雄停工 缺貨難解 04:102021/03/23 全球財經 真實版無限城之戰─鬼之城與溫羅【古代】 07:002021/03/23 搜奇 【F5E擦撞】最新發現！徹夜搜尋失蹤上尉潘穎諄 軍方：找到飛行員鞋子 07:572021/03/23 政治 影》【F5E擦撞】1死1失蹤 蔡英文：事故讓人悲慟 國軍依然堅守崗位 09:592021/03/23 政治 社會熱門新聞 罕見意外 怪手拆老華王飯店13樓翻覆駕駛墜落慘死 - 社會 8500萬上空法拉利現身台北街頭 駕駛裝扮眾人驚呆 - 社會 北市信義區8旬婦過馬路遭公車輾斃 肇逃司機遭帶回 - 社會 信義區老婦遭輾斃最後身影曝光 司機與乘客「無感」正常上下車 - 社會 專釣師奶1／西裝小鮮肉入侵台中廟東夜市 貼師奶摸小手誘買逾萬保養品 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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