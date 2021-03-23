現場查獲現場共查扣了賭具1副天九牌、50顆骰子、1台數鈔機、1625張籌碼及39萬元現金。（姜霏翻攝）

蘆竹分局22日深夜23時42分，在蘆竹區赤塗路上一處鐵皮屋內，查獲陳姓男子經營的職業賭場，賭資高達160萬，現場共查扣了賭具1副天九牌、50顆骰子、1台數鈔機、1625張籌碼、39萬元現金以及把風、荷官、賭客等共35人，全案於調查完畢後，依賭博罪嫌將陳姓男子等3人移送桃園地方檢查署偵辦。

蘆竹分局偵查隊是在日前接獲線報後，前往蘆竹區偏僻郊區赤塗路上的一處鐵皮屋進行勘查，發現該處有不明人士在深夜進出，但並非每天都有，在經過長達一週埋藏草叢、櫛風沐雨的辛苦跟監埋伏後，終於掌握證據，並向桃園地方法院請得搜索票，於時機成熟，30名警力一舉攻入屋內，才發現賭場規模之大，下注金額令人感到驚訝。

50歲的陳姓男子是以經營網路直播的名義租得了這間鐵皮屋，屋內還擺設了多張躺椅要提供給賭客休息之用，現場逮獲的賭客中，年齡介於30至60歲，其中還有一名不能安全駕駛的通緝犯。

據了解，該賭場負責人十分狡猾，為逃避警方的查緝，經常更換賭場的地點，22日夜晚員警發現又有賭客出入，見機不可失、衝入屋內時，屋內甚至還不時傳出下注催促吆喝聲，此次能一舉查獲該賭場，端賴警方蒐證完整、耐心等候，才能成功。

蘆竹分局呼籲，賭博之害猛於虎，請遠離賭博，千萬不要最終成了賭博的犧牲品。

(中時 )