新北市刑大邀請知名網紅How How拍攝防詐短片，把生硬的犯罪宣導以詼諧逗趣的方式呈現。（新北市刑大提供）

新北市警察局刑事警察大隊為有效減少民眾遭詐騙，深入分析假網拍、ATM解除分期付款、假交友及猜猜我是誰等高發性詐騙案件之詐騙手法及被害人年齡，特邀請知名網紅How How拍攝防詐短片，把生硬的犯罪宣導以詼諧逗趣的方式呈現，使民眾印象更加深刻。

拍攝過程中，融入許多令人眼睛為之一亮的素材，除有威風凜凜的霹靂小組以強力破門展現新北警對非法決不寬貸的態度，還有聰明帥氣的警犬展現警犬隊平日精實訓練的成果。

警察局局長黃宗仁與How How拍攝互動過程中，分享自己犯防博士研究經驗表示：「現今預防詐騙，大多都是決戰空中，也就是網路戰，希望能透過 How How的網路聲量，讓年輕族群建立並強化反詐意識。」

新北市警察局為降低民眾財損，創造低犯罪率的城市，除藉由網路管道向全民宣導外，也與轄內金融機構、超商、遊戲點數販賣業者、計程車業、物流業及旅宿業者建立聯防機制，並與鄰（里）長、社區管委會、保全（住戶大樓、金融機構等）共組防詐友善通報網，遇有民眾疑似遭詐騙情形，或可疑詐欺犯罪情資，立即通報轄區警方到場，協助攔阻及查緝詐欺犯嫌。

新北市刑大邀請知名網紅How How拍攝防詐短片，把生硬的犯罪宣導以詼諧逗趣的方式呈現。（新北市刑大提供）

新北市刑大邀請知名網紅How How拍攝防詐短片，把生硬的犯罪宣導以詼諧逗趣的方式呈現。（新北市刑大提供）

詐騙預防宣導已成為社會安全網之一環，本局未來亦將持續推動，並透過多元管道向不同族群加強宣導，以有效防範詐騙案件於未然。本局亦提醒民眾謹記「一聽、二掛、三查」反詐騙三步驟，同時遵守「三不原則」，不隨便交付個人資料給詐騙集團，不聽從他人指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，當接獲可疑電話，立刻撥打110或165反詐騙專線查證，避免讓自己的血汗錢白白被騙走。

(中時 )