兒童節連假將至多部強檔電影紛紛上映，看準觀影商機，天成文旅－華山町推出「華山町電影趣住房專案」，即日起至6月30日平日入住精緻雙人房2,200元起、華山四人房3,000元起，再依房型人數贈送秀泰影城電影票，可於全台15家影院觀賞使用，假日及連續假日入住每房只需加價400元，如需加購早餐每房加價300元，連假入住華山四人房等同每人850元起，不用千元即可入住體驗優質住宿亦可免費使用天成文旅-華山町大廳柑仔舖30種以上古早味零食，並可於一樓大廳免費參觀《林繼勝 幸福的角落》藝術展覽，盡情暢影享受人生。

「天成文旅-華山町」坐落於台北華山1914文化創意產業園區旁，原為第一銀行於1952年興建的倉庫，在改建為旅館時內部保留了原有的美式無梁板結構，是棟充滿歷史印記的建築物，在規劃籌備飯店時也透過歷史與文化的考究，打造成融入銀行元素、製酒文化的主題設計飯店，並榮獲2019台北老屋新生大獎「網路人氣獎」票選第一名；為大台北地區藝文展覽、咖啡館與美食匯聚之地，是旅行台北深度探訪藝術文化的絕佳選擇。步行約4分鐘即可抵達台北捷運「忠孝新生站」，轉乘即可輕鬆抵達台北市區內知名觀光景點。飯店周邊藝文景點推薦：華山1914文化創意產業園區、建國啤酒廠、北門、西門町、西門紅樓、迪化街。

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