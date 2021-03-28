警方在楊姓哥哥身上查獲愷他命等毒品。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

賣淫廣告竟是販毒術語！台中市刑大破獲販毒集團，發現毒販在通訊軟體群組裡，對話內容像「講天語」，「大奶妹妹回來囉！」意指結晶體純度高的愷他命，邀毒蟲購買毒品；警方日前逮捕兄弟檔藥頭，打出「大奶外送」等毒語，在2人身上查獲愷他命等毒品，檢方偵結依販賣第3級毒品罪嫌起訴，恐面臨7年以上有期徒刑。

警方當時喬裝買家佯稱購買毒品，警方喬裝買家談好以6千元進行交易，楊姓哥哥見買家上門，準備一手交錢一手貨，卻被「假毒蟲」壓制，警方在其身上查獲愷他命等毒品，透過指認再逮捕藥頭楊姓胞弟，楊姓兄弟檔藥頭接連落網。

警方指出，楊姓哥哥擔心兄弟倆闖大禍，若年邁老父知道後無法承受，全盤托出是受胞弟指揮販毒，還央求警方返家搜索時不要太激烈，「怕爸爸受不了」，警方在楊男身上查獲愷他命1包及「毒茶包」5包，在胞弟住處再查獲小惡魔毒咖啡包1包及毒茶包11包。

台中市刑大偵5隊表示，藥頭為規避警方查緝，販毒集團常會以「暗語」描述毒品訊息，例如愷他命多以女性詞彙稱呼，毒品包裝花樣百出，從印製卡通人物、俏皮圖案的「毒咖啡包」，連知名涼茶品牌都被偽裝成毒品，但包裝再怎麼搶眼也難敵警方鷹眼，全案由檢方依販毒罪嫌起訴。

台中市政府警察局刑事警察大隊指出，不論是毒咖啡包或毒茶包，都是混合型的新興毒品，成分複雜，可能導致使用者生理反應混亂，「連運毒小蜜蜂都不敢喝」。混合型毒品常見於年輕族群，家長應留意家中是否有出現此類無成分標示、保存期限、生產公司的即溶包飲品，警方將持續加強查緝毒品犯罪。

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(中時 )