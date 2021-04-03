台鐵太魯閣號出軌事故釀重大傷亡，國民黨前立委孫大千今質疑，行政院針對2018年普悠瑪號翻覆的總體檢報告中，提及台鐵局規劃推動邊坡全自動監測系統，編列2.75億分6年計畫支應，去年底完成系統建置，若如期建置完成，意外是否就可避免？然而，蔡政府試圖藉網軍帶風向，把此事故定位成國難，以逃避行政責任。

孫大千說，台鐵普悠瑪號於2018年10月發生嚴重翻覆事件，當時行政院召集跨部會檢討，洋洋灑灑列出144項改善事項，257頁的「台鐵總體檢報告」，以確保行車營運安全，如今卻再次發生重大事故。

接著，孫大千提出2點問題，並請民進黨回答，首先，「台鐵總體檢報告」中提及，台鐵局規畫推動邊坡全自動監測系統，以智慧監視辨別危害，主動告警，邊坡智慧化監控預算2.75億，分由6年計畫支應，於2020年底完成系統建置。

同時，這項邊坡全自動監視預警系統具有二項重要功能，包含以人工智慧即時影像辨識系統，監控易致災或脆弱路段邊坡狀況，即時發出預警警示；其次，當異物入侵軌道，可經由監視系統影像辨識進行判釋，並發送預警訊息，對列車提出警訊。

孫大千質疑，說好的邊坡全自動監視預警系統現在在哪裡？為什麼沒有完成？如果真的如期完成建置，那麼這一次的意外是否就可以避免？

此外，該份報告中也強調，軌道沿線施工路段，除應加強施工相關安全措施外，應依軌道養護標準作業程序施工，養護完成後應要求現場負責人確認，以確保行車營運安全。孫大千質問，這一次的工程施做，為什麼沒有按照原先制訂的SOP流程進行確認？

孫大千指出，這場悲劇並不是意外，而是百分之百的人禍，請還給這幾十條無辜犧牲的性命一個公道。他痛批，民進黨政府正在有計劃地藉由網路側翼帶風向，利用台灣人民可貴的同情心，意圖把太魯閣號事件定位成為一次國難，藉此逃避行政部門應該負起的人為疏失，及督導不周的責任。

(中時 )