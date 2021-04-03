獨行俠總教練卡萊爾突然在3日與尼克賽前，被檢測出陽性反應，就算他聲稱自己1月就接受新冠疫苗接種，仍然無法在場邊執教，改由助理教練莫斯利負責調度，獨行俠仍靠東契奇26分、8籃板及7助攻表現，最後以99比86擊退地主尼克。

「今天又一次的意外，今天早上我的新冠檢測呈現陽性，」卡萊爾賽前表示，「希望這次是個錯誤，自從1月份以來，我就接受全程的新冠疫苗接種，因此這有可能是個錯誤。」不知道他接種的是哪種新冠疫苗，起碼短時間恐怕沒法回來執教。

幸好卡萊爾的子弟兵沒有因為卡萊爾的突然缺席自亂陣腳，除了東契奇交出接近大三元演出，替補後衛布朗生也拿15分，波爾金吉斯與小哈德威各有14分，賈許理查生11分，獨行俠除了搶下3連勝，目前26勝21敗續居西區第7位置。

尼克以替補後衛伯克斯20分最高，蘭道爾也拿14分、11籃板及8助攻，全場卻是投20中5的差勁手感，不過替補上場的「飆風玫瑰」羅斯更誇張，全場投10中1、僅拿2分，尼克自然難逃3連敗命運，目前24勝25敗跌到東區第7。

(中時 )