身為聯盟龍頭的爵士，說什麼也不想嘗到3連敗滋味！靠著明星射手「蜘蛛人」米契爾攻下全場最高37分，外加5籃板、4助攻，爵士9日在自家主場以122比103轟翻拓荒者，總算中止2連敗，目前仍以39勝13敗，續居聯盟與西區龍頭地位。

打完上半場，拓荒者還以56比53領先地主爵士，但在第3節，米契爾火力持續加溫，帶領爵士反超比數，甚至一度領先到21分之多，反觀拓荒者眾家射手同時熄火，僅靠利拉德一人苦撐，竟在第3節僅拿19分，爵士卻誇張轟下40分。

來到末節，拓荒者一開始打出7比1小高潮，轉眼縮小差距到12分，看來很有機會繼續追近，可是爵士隨即換上米契爾，領軍打出誇張的14比1猛攻，打到最後6分49秒，爵士取得108比83大幅領先，也讓這場比賽勝負提前沒懸念。

除了米契爾火力全開，他的最佳拍檔爵士先發中鋒戈貝爾也拿18分、21籃板的驚人雙十數據，英格利斯13分、6助攻與4籃板，康利與波達諾維奇各有11分，尼恩替補拿10分；拓荒者以利拉德23分最高，麥科倫19分居次，鮑威爾13分。

(中時 )