本季改披龍袍的陳品捷首度回到新莊，繳出單場3安「猛打賞」。（陳怡誠攝）

去年底遭到釋出的石翔宇，今天成功上演「棒打老東家」戲碼，改披龍袍的他今天敲出生涯首轟。（陳怡誠攝）

戰績墊底的味全龍隊今天作客新莊，在洋投布里悍7局失2分（1自責分）好投帶領下，加上陳品捷3安「猛打賞」，與敲出生涯首轟的石翔宇聯手上演「棒打老東家」戲碼，以6比2擊敗富邦悍將，中斷3連敗。

布里悍上一戰先發7局無責失，中止味全4連敗，今天又背負止敗重責，最終繳出7局被敲7安，失2分只有1自責分的好投，單周內兩度幫助球隊止敗。

打線部份，味全全隊共敲出14支安打，其中陳品捷單場3安「猛打賞」，5局上敲出勝利打點的一壘安打，石翔宇則是在6局上開轟，面對陳韋霖敲出左外野2分全壘打，生涯首轟出爐。

而前役在延長賽辛苦勝出的富邦，打線只在3局下靠著失誤、安打攻下2分，本季一軍初登板的江國豪則留下4.1局被敲8安、失3分的成績，吞下本季首敗。

今天是味全本季首度客場面對富邦，這也是陳品捷、石翔宇在改披龍袍後首度回到新莊球場，球團還在他們首度上場打擊時播放昔日加油應援曲，歡迎昔日富邦球員「回家」。

(中時 )