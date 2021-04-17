今天在美國職棒場上天使以10：3狂勝雙城，而天使全隊展現高效率演出，他們總計打出12支安打就拿下10分，其中在7局下半狂掃6分奠定勝基，而這場比賽日本「二刀流」大谷翔平依舊有上場打擊，雖然今天表現比較普通，僅4打數1安打，但這一支安打是斷棒安打，看起來令人賞心悅目。

比賽第6局時兩隊還在廝殺，雙城6局上拿下3分，但天使不惶多讓，下半局馬上追2分回來，其中大谷翔平有一支安打還跑回1分，佛萊徹(David Fletcher)反攻時率先敲安，大谷翔平擊出斷棒的中外野安打，隊友上到三壘，他也推進至二壘，還高舉雙手慶祝，顯得十分興奮，下一棒「神鱒」卓奧特(Mike Trout)不負眾望擊出2分打點左外野安打，幫助球隊以4：3要回領先。

而大谷翔平打擊率在本場略降至0.333。但他跑上二壘高舉雙手舉動也引發熱議，網友在社群留言表示，「超喜歡他」、「這是媽媽買披薩給我時才會出現的舉動」、「又被圈粉了」、「他最近表情超豐富的」。可見大谷翔平本季人氣相當旺，不僅日本人支持，也圈了不少國外粉絲，台灣球迷也非常關注他每天比賽表現。

本季大谷翔平表現優異，除了猛打賞表現外，也曾用快腿跑出安打，更轟出超遠的驚天全壘打，每一次進攻都讓人印象深刻，過去15場比賽中，大谷翔平有17支安打、4支全壘打，貢獻12分打點，打擊率0.333，而過去7場則是31打數11安、2全壘打及9分打點，打擊率0.355，狀況相當火燙。

(中時新聞網)