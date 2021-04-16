中華電(2412)今(16)日宣布，聯手麗寶國際賽車場，將於MOD及Hami Video轉播開幕戰賽事中，中華電積極在5G時代，透過更多的異業結合，衝刺OTT領域。

中華電積極運用5G技術進行多視角轉播已有相當成功的經驗，包括今年的中華職棒中信兄弟主場多視角、UBA大專籃球決賽4D全視角，這次麗寶國際賽車場獲得FIA國際認證後的首場賽事，MOD及Hami Video不僅將於賽事期間全程轉播，更特別的是「多視角轉播」也將首次在賽車場上呈現。

5G時代，電信業積極搶攻OTT領域，中華電透過廣結盟來培養實力，「合作」就是其營運主軸，董事長謝繼茂日前就表示，中華電MOD用戶目前200萬、OTT付費40萬，粗略來看，MOD加上Hami約要400萬才可以稱得上霸主，希望可以在未來3年內達成。

麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻表示，5G的發展將對各種產業造成革命性的影響，對於佔地200多公頃的麗寶樂園渡假區，場域內的樂園、飯店、outlet mall與國際賽車場，都希望能夠儘快應用5G，為造訪遊客提供全新的體驗；麗寶樂園渡假區將與中華電持續合作，強化雙方的戰略夥伴關係，透過5G高速率、低延遲、大連結的特性，持續打造5G智慧賽事相關應用之落地。這次賽車場開幕賽的轉播只是一個起點，接下來將在中華電的協助之下，除中華電已建置之行動5G信號涵蓋外，持續完善賽車場內的5G設備，讓未來每一位到場觀賽的民眾，都能享受「高速率、低延遲」的多視角體驗，此次合作可視為重要的一步，為未來更完善的轉播規劃奠定基礎。

中華電長期支持台灣體育發展，此次賽車運動希望透過5G應用，打造麗寶國際賽車場成為世界賽車版圖的新亮點，不僅培育國內賽車選手，更能吸引許多知名的國際賽事進駐麗寶國際賽車場，進而讓台灣選手獲得發揮的舞台。

(時報資訊)