中華電(2412)、高通攜手微軟及國內筆電大廠宏碁(2353)、華碩(2357)、精英(2331)及英華達及台北市電腦商業同業公會(Taipei Computer Association，TCA)，今日宣布成立「企業數位轉型行動陣線」，將從企業專網建置到搭載領先高通Snapdragon運算平台的個人筆電，提供企業數位轉型整體解決方案，為國內企業，打造後疫情時代行動工作環境，激發創新、引領產業數位轉型熱潮。

此次，集結國內外電信、無線技術及電腦品牌大廠優勢的企業數位轉型解決方案，結合中華電信企業專網高資安，搭配Snapdragon運算平台的優勢，從通訊網路環境到個人電腦終端，提供企業數位轉型整體解決方案，讓專案更符合企業資料安全性的需求。歷經疫情衝擊，愈來愈多企業希望透過快速、安全的方式與員工進行聯絡，使遠距工作能更安全、有效的進行；在企業數位創新研發及數位轉型的過程中，員工能夠使用自己的筆電也能享有企業級安全規格保護；同時，未來行動世代也提升了人們對於外形輕薄且具備真正行動性的常時啟動及常時連網行動PC的需求，這些特色都可以在搭載Snapdragon運算平台的個人電腦中找到。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示，企業專網是企業數位轉型、創新研發、加速5G商轉落地的重要服務，為推動企業專網的發展和升級，中華電信除已在各產業場域落地建置外，並在學術與政府單位，例如林口、高雄亞灣區等新創園區建置企業專網，推動數位轉型。中華電信與國內外領導企業合作，為企業提供數位轉型解決方案，攜手與各大軟、硬體品牌廠合作，共同為台灣企業數位轉型跨出產業合作的重要一步！希望藉此讓台灣的企業界更了解企業專網的重要性，以及透過具創新技術與連網能力的Snapdragon運算平台將先進功能帶入Windows筆電，打造行動PC新世代，加速數位轉型步伐。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示：高通非常榮幸能協助推動加速台灣企業的數位轉型。善用行動工作環境是企業數位轉型的關鍵！如同這場疫情加速全球數位化發展，迫使所有企業、學校都更新設備、連線上網；企業在藉由個人筆電打造的常時連網環境中，能幫助員工加速數位學習，整體企業加速營運、技術及行銷各方面的數位轉型。高通Snapdragon運算平台正支援全球行動工作的發展，並將尖端技術導入個人筆電中，提供企業客戶及消費者領先的行動體驗，成為企業數位轉型解決方案之一環，同時打造行動PC新世代。

(時報資訊)