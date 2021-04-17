味全龍隊投手布里悍補位一壘時與跑者發生碰撞，一度導致呼吸不順。（杜宜諳攝）

即將回鍋韓職的布里悍離台倒數第3場先發，今天面對富邦同樣展現壓制力，先發5.2局無失分，但在4局上一次下丘到一壘補位時與跑者發生衝撞，一度跪在地上，賽後談到這次守備，他開玩笑說：「是有人移動了壘包，在我接到球要回身找踩壘時壘包不見了。」

布里悍前4局只因2次保送讓對手上壘，直到5局上2出局後才被葉竹軒敲安，最終留下5.2局僅被敲2安，另投出5次三振、2保送，奪下第4勝。

但在4局上布里悍一次下丘到一壘補位時跑過頭，要回身踩壘時與范國宸發生碰撞，雙雙倒地，布里悍更一度跪在地上，過了一陣子後才起身，讓大家捏了把冷汗，之後味全提出電視輔助判決，確認布里悍先踩到壘包，打者范國宸出局。

賽後布里悍表示，那時跪地是因為被撞到肋骨，有些呼吸不順，稍微休息一下才恢復過來，「但當下知道是出局，腳有在『移動的壘包』上。」

而日前Kiwoom英雄隊宣布簽下布里悍，他將在5月初前往韓國，到4月底前還會有2次先發，對於離台倒數的出賽，他強調自己仍是抱持著同樣的態度在投每一球，「只要我身穿味全龍的球衣，我就是全力為球隊奮戰。」

(中時 )