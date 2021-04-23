台灣去年正式進入5G時代，根據NCC統計，截至今年3月底，國內5G總用戶數已達193.1萬戶，滲透率約8.2%。為加速推動5G建設，政府編列155億元預算，協助業者建置5G基地台，相關創新應用也如雨後春筍般冒出，5G人才因而成為各行各業爭相網羅的對象，可說是目前最為炙手可熱的領域之一。

台灣最年輕的電信業者「台灣之星」，致力培育電信產業5G優秀人才，不吝提供年輕學子嶄露頭角的舞台，延攬包括物聯網、大數據、AI人工智慧、雲端及邊緣運算技術等數百位跨領域優秀人才加入，預估今年度總招募人數上看900名。為招募優秀人才，台灣之星將陸續在全台北、中、南大專校院辦理徵才說明會活動。

台灣之星不僅提供具市場競爭力的薪資及優渥獎金，在休假制度上，更有優於勞基法的特休假，到職3個月以上即可享有4天特休假、2天有薪病假、家庭照顧假、女性同仁生理假、育嬰假、男性陪產假、體檢。除法令規定的勞保、健保外，也為員工付費加保團體保險，包括職災傷害、意外傷害、住院醫療等，讓員工安心無虞地全心投入工作，光是每年平均投注在每位員工的福利金額，就逾萬元之多。

而5G世代來臨，AI應用亦蓬勃發展，全球半導體測試介面領導廠商「中華精測」，除既有的智慧型手機AP、RF晶片測試應用外，ASIC晶片的測試應用也開始增溫。展望2021，持續鎖定招募M（Mechanical機械）、E（Electrical電學）、C（Chemical化學）、O（Optical光學）、M（Magnetic磁學）及基礎材料等6大領域人才，預計再添軍100~150人，釋出研發、客服、銷售、製造等職缺，今年也將前進台大、清大、成大、交大、台科大、北科大等校園徵才。

中華精測不受疫情影響，2020全年營收42.08億元，全年稅後淨利9.34億元，較前一年度增加49.4%，營收獲利雙雙改寫歷史創新高。不僅將配發每股現金股利12元，更提撥20~30％的盈餘，發放員工酬勞與獎金，秉持「以人為本」理念，各項薪酬福利措施體現馬斯洛人類需求五層次，協助員工逐步實踐人生各層次的需求，更能看見未來的發展前景。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，員工是企業最重要的資產，好的企業更值得員工共同打拼，為鼓勵員工穩定久任，在職場上一展所長，1111人力銀行再度推出「找工作送1萬」活動，只要透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可以透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，即可領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才。

(中時新聞網)