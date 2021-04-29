無線網路製造商諾基亞週四報告稱，由於新一代5G設備銷售旺盛，第一季度利潤成長了超過10倍，遠好於預期。

這家總部位於芬蘭埃斯波的公司季報顯示，1-3月期間的淨利潤為3.75億歐元（4.54億美元），遠高於去年同期的3300萬歐元。銷售額增長了3％，達到51億歐元。

執行長佩卡·隆德馬克（Pekka Lundmark）表示，這些數據為諾基亞「提供了一個強勁的開端」。諾基亞正在與北歐競爭對手愛立信，大陸的華為和韓國的三星等競爭激烈，力爭成為5G技術的全球領導者。

隆德馬克在一份聲明中說：「今天的結果表明，我們正在按計劃實現我們的三階段計劃，以實現可持續的，可盈利的成長和技術領先地位。」

諾基亞表示，該季度的運營是由5G網路和設備的強勁增長推動的，尤其是在美國和大陸市場。

在去年接任公司最高職位的倫德馬克的領導下，諾基亞調整了其業務戰略。他曾表示，諾基亞的目標是成為新一代寬頻技術5G的世界領先者，即使這意味著犧牲短期盈利能力。

(中時新聞網)