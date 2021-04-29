美國等各國積極推動5G基礎建設，為台達電(2308)帶來許多商機！台達電董事長海英俊表示，美國新基建包括充電樁、5G及替代能源等，加上碳中和帶動電動車加速發展，可望為台達電帶來很多商機，第2季看起來還不錯，會比第1季好，第3季看起來也還可以，有機會跟往年差不多，逐季走高到第3季。

台達今天下午舉行線上法說會，美國總統拜登推出逾2兆美元基礎建設方案，涵蓋廣建充電樁、替代能源等，台達電近幾年深耕電動車、IA及節能相關領域，可望搭上美國基礎建設龐大商機。

海英俊表示，美國新基建包括充電樁、5G、半導體及替代能源等，且拜登總統重回巴黎協議，台達電可以做的產品很多，除了充電樁等，半導體廠UPS、IA(自動化設備)及綠色能源的PV Inverter等，以及為了碳中和，電動車發展將會加速，這些可望為台達電帶來蠻多的商機。

IA、被動元件、5G、資料庫中心及電動車需求暢旺，台達第1季營運在淡季不淡，單季合併營收為724.85億元，年成長30.17%，創下歷年同期新高，營業毛利為216.07億元，年成長46.56%，合併毛利率為29.81%，年增3.33個百分點，營業淨利為75.01億元，年成長2.79倍，營業淨利率為10.35%，年增6.79個百分點，稅後盈餘65.8億元，年增2.18倍，亦是歷年同期新高，每股盈餘為2.53元。

展望第2季，海英俊表示，第2季看起來還不錯，會比第1季好，第3季看起來也還可以，有機會跟往年差不多，逐季走高到第3季。

(時報資訊)