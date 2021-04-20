中信兄弟將於本週4/24(六)在臺中洲際棒球場舉辦與味全龍聯名的主題日－「龍象大戰」，當日內野座位分為：一壘側主場中信兄弟應援團、三壘側客場味全龍應援團，兩隊應援團、啦啦隊、吉祥物將復刻職棒早期的傳統應援，除了賽前雙方應援嗆聲、賽中啦啦隊女孩、吉祥物及兩隊球迷PK活動外，還有賽後應援二次會，帶領大家穿越時空，體驗當年龍象大戰對立的激情！

當日球賽轉播，將復刻早期收看職棒球賽時的「懷舊復古鏡面字卡」讓球迷們回憶守在電視機前欣賞職棒開打的當年。「龍象大戰宣傳車」也將於4/21起在台中市區內穿梭，可以聽到中信兄弟球星特別錄製的廣播宣傳。

球團也特地邀請兄弟傳奇球星陳義信、王俊郎開球，希望將早期龍象大戰的精神傳遞給新一代的球員們，並於賽前至場外活動舞台，與球迷面對面互動，一起暢談當年的龍象大戰。也將邀請「野球乾一杯－阿強」至「Twitch中信兄弟官方頻道」擔任球賽轉播嘉賓，與主播、球評及觀眾暢談龍象經典賽事，一起乾一杯話家常。

台灣早期職棒球迷有諸多瘋狂行為，至今仍為人津津樂道。場外特別舉辦擲準測速活動「丟啦！哪次不丟」，椅子、便當、雞蛋等道具任你丟！（不是丟真的食物喔！）五局中場在球場內則有「加油棒丟起來！」活動，兩隊球迷PK賽，透過活動重溫早期職棒的狂熱！場外舞台活動，有兩隊吉祥物小翔與威弟的「羅馬競技生死鬥」、「拆啦！椅子拆起來PK賽」，及兩隊啦啦隊合體「龍象女孩拍照見面會」！下午四點開始則有戶外開講直播，將由「Twitch中信兄弟官方頻道」主播、球評、資深球迷及傳奇職棒球星對談互動。

龍象大戰主題商品將推出元年復刻Elephants球衣、復古B-LOGO棒球帽、復古透氣背心、復古加油皮鼓，並與味全龍共同推出一系列聯名商品，將於4/24當日13:30在洲際棒球場一樓售票口旁「主題商品區」開始販售。當日於中信兄弟「主題商品區」單筆消費滿 2,000 元，及客隊味全龍三壘側二樓平台「商品販售區」單筆消費滿 2,000 元，即可獲得「龍象女孩拍照見面會」號碼牌，兩隊各限量30名，想一次近距離捕獲龍象兩隊女孩，千萬不要錯過囉！

4/26(六)開賽時間為17:05、進場時間為14:00，活動當天內野入場將獲得限量「激情加油棒」，因當日人潮踴躍建議提早進場領取，也歡迎帶著家中最具歷史的加油道具進場應援，一起再創龍象經典！

龍象大戰，（中信兄弟提供）

龍象大戰。（中信兄弟提供）

(中時 )