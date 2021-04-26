第三節 日軍西向及其後南向的攻擊，直至國軍戰線撤往蘊藻濱後方

9月12日－10月26日

國軍方面的戰區劃分與指揮調整

就在日軍自吳淞－寶山向西之大攻勢告一段落，國軍戰線實施了決定性的轉移，並建立起一條起自北站，迄至瀏河的連續防線後，雙方均經歷了一段相對而言較為平靜的時段。國軍即利用這個空檔，進行指揮系統的重整，並將若干位置紛亂的部隊進行換防與整理。9月3日國軍戰線上的劃分如次：

右翼作戰軍：張發奎將軍，指揮部開設於松江，其左地境線為蘇州河；

中央作戰軍：張治中將軍，指揮部開設於安亭，左地境線位於蘊藻濱；

左翼作戰軍：陳誠將軍，指揮部位於昆山。

自8月底開始，左翼作戰軍與中央作戰軍皆由顧祝同將軍以總司令身分統一掌握，其總司令部開設於蘇州。

國軍後方地區與前線的聯繫

隨著國軍在上海地區的部隊持續增強與集中，其後方地區與前線的聯繫同樣也需要重組。後方勤務的主要部分係指定利用無數的水道進行，其中以給養的前送與傷患的後送為首要。目前給養除了運用京滬鐵路外，幾乎都走蘇州－崑山－南翔的公路線，現在開始，將加速構築一系列相互連接的道路網，以作為更多可資運用的運補線。經由動員農民以及組織難民投入作業，在幾個星期以內，即建好了一條連結嘉興、松江、青浦、外崗（Weigang）等的道路網絡，以及由大場、南翔橫向通達青浦、上海公路的道路網。 於是即可大大減輕蘇州－南翔公路段的負擔，同時也使得中央作戰軍的後方補給網，能夠更向西南方向擴展，而左翼作戰軍的後方補給網也能向西北方向擴展。

就在國軍於全線上被迫轉取守勢之後，情報顯示，日軍意圖在上海地區投入更多的兵力，國軍即開始在上海前線的遠後方地區，提升加固其大規模之防禦工事。9月10日，唐生智將軍下令加強位於乍浦－嘉興－吳江－蘇州－常熟一線的陣地，他計畫從9月中旬為第一期階段，於是必需的建材與掩體的材料，即開始送達。

9月12-17日日軍向羅店－劉行的攻擊

9月12日夜，日軍以斥候部隊，向著楊行、月浦一帶國軍撤出的地區，實施試探性的攻擊，在左翼作戰軍（陳誠將軍）方面，第一線上作戰之各師均接奉命令，著派兵增強位於楊行以西2公里、月浦以西3公里（月浦－羅店公路段上）戰線上的戰鬥前哨，並對日軍之攻擊實施遲滯性質的防禦。9月14日全天中，日軍首先在中央作戰軍（張治中）江灣正面之前緣地帶展開偵察。9月15日，在猛烈的砲兵攻擊準備射擊之後，日軍以一個旅團兵力，沿著月浦－羅店公路兩側展開了攻擊。本次攻擊，日軍投入了25輛戰車參戰，戰車循著公路直向羅店推進，成功的和據守於羅店的日軍會師。位於公路周邊的國軍部隊，面對著日軍戰車，僅僅實施了退避動作；而由於公路兩側的地帶尚為國軍部隊所佔領，故日軍步兵並無法跟上戰車的突進。到了本日夜，國軍第14師、第11師尚停留於月浦－羅店公路以北的部隊，即向南實施撤退。9月15日，日軍在楊行以東、江灣一帶的偵察活動，有越趨活躍的趨勢。在江灣一帶，日軍也派遣戰車實施搜索。

9月16日為止，有眾多的國軍新銳師抵達了戰線後方地區，於是得以在接下來數日間，使用這批部隊將久戰疲憊的單位替換下來。其部署狀況如下：

陸軍第16師：將第98師自劉行換下來，98師即開往嘉定整補；

陸軍第32師：部署於劉行東北，接替該方面的陸軍第1師；

陸軍第160師（廣東部隊）：位於羅店以南。

左翼作戰軍地境內所發生的前哨戰鬥，在本日間越發激烈；在中央作戰軍地境內，戰線前沿的前哨據點，也爆發了零星的陣地攻防戰鬥，日軍投入了浮游戰車（Schwimmkampfwagen）於此間的戰鬥， 而獲得了部分的戰術成功。本次攻擊並非針對著位於河道後方採取防禦的敵人實施，蓋在戰區內的水道河岸，無一例外的均是陡直的河坎地形。更準確的說，日軍使用浮游戰車於支援日軍對國軍薄弱部進行強渡，並擴張所打下來的橋頭堡。當步兵中隊在河對岸敵方區域站穩陣腳時，就會在終昏以後於河岸的若干地點上施工，以開闢供戰車進入河道或登岸的路徑。到了夜間，戰車於是涉水橫渡河道，然後就此待命，準備於天破曉時執行一目標有限的攻擊。這裡的狀況與其他處類同，在上海戰場上日軍每投入戰車作戰，只要國軍方面擁有適量的戰防砲，並部署於前推的砲陣地內，就能夠獲得良好的戰果，至少使日軍戰車的行動無法獲致奇襲的效果。但由於國軍方面起於對此種火砲損失的憂懼，以致戰防砲的部署總是過於後方。

9月17日，日軍繼續沿著楊行－月浦公路，還有羅店－月浦公路展開攻擊，日軍同時也在該兩條公路之間地帶發動進攻；而這些攻擊均有砲兵支援。第32師的前哨陣地過早放棄，日軍遂即在數個點上突入國軍主防線，第160師毫不遲疑立刻發起逆襲，在經過慘烈的戰鬥後，終於將敵人逐出，恢復原陣地。

第二天，日軍並未持續攻擊。很明顯的，在經過了損失慘重的戰鬥之後，日軍正在等候其增援抵達。在所有的增援部隊中，以野戰砲兵是其中最感需要者，蓋隨著日軍越往內陸推進，艦砲效用之發揚已越感困難。國軍方面評估，待日軍的增援部隊抵達後，將會有5個師團附配屬之各直屬部隊（重砲兵與戰車）在上海地區作戰。

由於國軍在劉行以及羅店以東蒙受了特別慘重的損失，預期國軍還將派遣更多的新銳部隊投入於上海戰場。第4軍已經通過南京開進之中，該軍轄有第18師、第69師、第77師，以及第90師等部；其後為第3軍，該軍轄有第8師、第13師，也自南京開來途中。（待續）