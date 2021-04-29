日軍橋頭堡的擴展

10月9日，日軍繼續自其橋頭堡向南發起了攻擊，攻擊重點仍然放置於公路以西。為了要拒止攻擊者的左翼，國軍將陸軍第36師一個團投入於公路以東，建立一向西之正面。位於攻勢重點上的稅警總團以及第8師的各一個團，均蒙受了極其慘重的損失，其中第8師已不堪再戰，而必須後調整補。該師於10月9/10日夜，由第1軍第78師替換下來，不久第1師亦開到進佔原第8師的戰線；第1師係自劉行以西轉南翔而到達。換防過程中，仍有若干陣地遭日軍攻陷，這是因為前往換防的部隊先行在第8師後方布置防務，而僅派遣少量兵力前推以佔領第8師撤離的據點所致。早在10月9日下午，奉命前往與第8師換防的第78師一個團，即對著日軍橋頭堡右翼實施反擊，曾一度推進至蘊藻濱南岸。

本日中，再次顯示了國軍指揮高層方面未具備如是的能力，其未能依照計畫來動用其預備隊。相關的權限執掌不明，而對於戰略預備隊、戰區預備隊，乃至戰術預備隊的區分，根本闕如。最明顯的是，新近抵達的部隊立刻被投入至戰鬥重點方面，並在戰鬥中蒙受慘重損失，此等戰鬥對於這些部隊乃全然陌生的經驗，且由於訓練的不足，這些部隊並不適宜從事如是的戰鬥。

同時間，日軍也於10月9日自劉行及其以南，向西發動強大的攻擊，該攻擊的作用，僅只是為繼續南向的突進提供其側翼掩護。日軍的攻擊獲得了些許土地，但在劉行西北，國軍第9師立即發起逆襲，並推進至其先前的舊陣地，此舉使得國軍又重新佔領了主防線的前沿地帶。10月10日，日軍繼續向南攻擊，惟其強度僅有微幅的增加，日軍遭到國軍擊退。日軍攻擊的成效有限，顯示乃惡劣天氣的影響，使得日軍戰機根本無法出動，而位於蘊藻濱北岸公路彎曲部西北部的日軍砲陣地，亦無法在對步兵進行支援時，提供必要的精準火力。國軍在劉行、羅店間所實施的偵察戰鬥行動，獲有些許成就，其偵察結果指出，日軍在該方面的陣地，仍為強大的兵力所佔領。

更多增援部隊的運輸‧換防

鑒於日軍的攻勢有減弱的跡象，國軍著手對若干彼此交錯的部隊實施整理，並將幾支部隊進行了換防：

陸軍第36師：將一個旅部署至大場公路以東、正面向北，面對著日軍橋頭堡的東緣地帶，另一個旅則位於大場待機。

陸軍第19師：部署於大場及其以北地區，其任務為在大場以北之公路兩側，構築後方陣地並佔領之。

陸軍第32師：與第16師換防。

陸軍第16師：開往南翔集結整補，之後則赴小南翔一帶構築後方陣地。

陸軍第3師：在真茹以北待機。

第48軍（廣西部隊）：在運輸途中，其先頭已過蘇州。

第7軍：同樣自南京向上海輸送之中。

幾個廣東部隊之軍級單位（Armee Korps），也在開往上海的途中，以參加上海方面的戰事。

中國砲兵的集結

鑒於盡可能守住蘊藻濱此一極其顯著的必要性，中國方面首度將其砲兵在該段戰線上進行了集中。上海戰線的砲兵指揮官，確定將由湯山（南京附近）的砲兵學校指揮官鄒作華將軍擔任，他將統一執掌砲兵部隊之指揮，並且指導各單位按照一致的火力計畫投入作戰，歸其指揮之砲兵部隊有以下：

砲兵第4團的兩個砲兵營位於南翔以西的陣地，一個營位於南翔以北

砲校教導營位於南翔東北3.5km處的陣地

軍校教導砲兵營位於南翔東北4.5km處的陣地

砲兵第2團一個營於大場西南2km處的陣地

砲兵第10團（重野戰榴彈砲）一個營位於南翔西北3.5km處的陣地

此次砲兵集中部署，由若干2cm防砲連以及一個3.7cm防砲連加以防護，這些防砲連將在南翔兩側進入陣地。情況顯示，這些少量的小口徑防空砲，已足夠使日本飛機無法攻擊砲兵陣地，或者迫使其自極高的高度實施攻擊，是以僅能造成相當微小的損害。

10月11日，整個戰線上僅有輕微的戰鬥活動，在蘊藻濱南岸的日軍也僅發動數次微弱的攻擊。相對而言，日本飛機對國軍後方地區與第一線之間聯繫的攻擊行動，則格外的活躍。就在此時，並無指揮權限的白崇禧將軍抵達了位於蘇州的戰區指揮所（顧祝同將軍），指揮所於是將參與研究白崇禧所制定的計畫，該計畫係針對向南進攻之敵的右側翼發動攻擊。如欲在蘊藻濱兩側向東發動一次極為有效的攻擊，至少需要3-4個新銳的步兵師，對此，現在只能等待正在運輸中的廣西部隊到達。至於陳誠將軍所提議的向羅店的攻擊則未受採納，蓋如是的攻擊並無法對日軍向南之攻擊，產生直接的影響。

10月12-14日這段時期，全線上保持著相對較為平靜的狀態。很明顯的，日軍方面也在等待新銳兵力的到達，以將位於重點上戰鬥中的部隊替換下來。中國方面在這段時日中也在進行準備，以期盡量發揮浦東部隊之效能於最大，預期將發動一次砲兵火力急襲，以楊樹浦之敵以及黃浦江下游至吳淞一帶為目標。在此同時，在第88師的作戰地境內，亦在準備一次大規模的突擊群作戰（Stostruppunternehmen），計畫向東攻擊並越過北四川路。（待續）