蘊藻濱南岸日軍持續攻擊

10月14-17日這段期間，日軍於蘊藻濱南岸發動了向南、西南的攻擊，這些攻擊很明顯帶有一種持續發展且漸次增強的大攻勢的性質，儘管接受到強大的砲兵與空中支援，日軍的攻擊僅獲得極少的進展。日本人僅只將其橋頭堡做了些許拓寬，其攻擊矛頭則在公路以西往大場方向進行了1公里深的推進。藉由不斷的向西攻擊，日軍向該方面搜尋位於其側翼的國軍以進行拘束。在大場－劉行公路東向一帶戰鬥中的第36師一個旅，因遭到日軍猛烈的轟炸而敗下陣來，故日軍能夠於17日占領東去大場之公路線，因而在蘊藻濱南岸站穩陣腳。從現在開始，日軍攻勢重點逐漸向東轉移，第二天，日軍在通往大場之公路兩側發起了猛烈的攻擊。本日日軍的攻擊收效甚微，此正說明了國軍砲兵統一指揮運用發揮了良好的效果，由於日軍砲兵主力尚停留在蘊藻濱北岸，是以其無法制壓國軍砲兵，蓋其數量雖多，但射擊不良又缺乏準確性。

日軍經由空中偵察發現，國軍已有新銳部隊正向前線運輸中，日軍轟炸機部隊即開始向國軍後方轉運點展開攻擊，其中尤以對蘇州－南翔鐵路線，其攻擊既猛烈又有系統。日本人的空中活動最主要針對南翔、崑山、蘇州、無錫等地之車站，還有鐵路沿線上的橋樑。最主要由於鐵路人員紀律嚴明的行動、組織運作的單純性（封閉系統），以及對於損害維修已具備廣泛的準備，日軍儘管發動了最猛烈的規律性攻擊，但僅能對鐵路運作產生延遲的效果，即便造成中斷，也很少超過數小時以上的時間。

10月18日，日軍向南的攻擊暫時停頓。而蘇州東向、西向，以及南向的鐵路線仍遭到猛烈的轟炸，日軍戰機小心避免攻擊若干鐵路設施，特別是那些在早先攻擊時曾遭遇地面防砲射擊的地點。國軍微弱的防空兵力，總是無例外的部署於定點上，以致其效能嚴重受限。

國軍在閘北的突擊行動

10月18日，位於浦東的砲兵發動了一次火力奇襲，向著日軍卸貨碼頭、補給倉庫，以及在楊樹浦東緣的機場進行轟擊，獲得了良好的成效。同一晚上，在第88師的地段內，國軍亦發動了一次成功的突擊行動，本次突擊行動準備良久。在短暫的砲兵攻擊準備射擊與迫砲轟擊直後，國軍突擊部隊於北站附近北四川路一帶街巷，向東突破進入日軍陣線，截斷了此條對日軍極為重要的交通線達數日之久。浦東的砲兵急襲以及本次的突擊行動，讓日軍方面極為緊張，蓋在上海的外國媒體，也認為這些行動應該是中國方面大攻勢的開端。

10月19、20日這兩天中，廣西部隊第48軍先頭抵達了南翔，其主力預期將接替蘊藻濱右岸久經激戰的第1軍，後續梯隊則在南翔東北的蘊藻濱兩側地區進行整備。本日前線上全線均處於平靜狀態，僅有若干針對雙方陣地的威力搜索行動，打破了如是的平靜。

10月21日，日軍重新發動了攻勢，在強大的砲兵與戰機的支援下，沿著劉行－大場公路向南突進，並獲得了進展。戰車亦參加了本次攻擊，戰車沿著公路以及公路左側向大場進逼，僅獲得不成比例的微小成功，然而卻因國軍方面的反裝甲作戰而蒙受了極重的損失。

國軍沿著蘊藻濱的反擊

由於連日來鐵路線遭到日軍轟炸的影響，廣西部隊的運輸受到相當的延誤，要全數抵達仍需數日時間。因此國軍預期在蘊藻濱兩側發動的反攻，勢必要延後。國軍延後攻勢的同時，日軍實行向南攻擊的準備卻已經就緒了。就在預期實施本次攻擊的廣西部隊主力，將攻擊地段上久戰疲憊的部隊替換出來，攻勢於10月21日展開了，中方指揮高層並未掌握現有可資運用的所有部隊，以執行本次計畫中的攻擊，儘管如此，攻擊命令仍於10月21/22日夜下達了。攻擊預期將於蘊藻濱兩岸以南形成重點，向東北方向推進，約兩個半師參加了這次攻擊，6個步兵團在蘊藻濱南岸，4個步兵團在北岸。攻擊部隊蒙受了慘重的損失，但在土地方面僅有極有限的成就。蘊藻濱南岸之敵實力已經甚為強大，其在砲兵方面也獲得了大幅增長，是以南岸方面的攻擊一開始就陷入停頓。北岸方面的攻擊初期雖獲有良好的進展，然而攻擊部隊不但未能成功推進至具有決定性的公路線，也未能接近至能以步兵武器即控制公路的程度。攻擊前的偵察準備不足，而和砲兵的協同也未能密切配合。與採取防禦時相較，國軍指揮機構對實施攻勢的信心不足，蓋國軍乃是對著進入良好設防陣地內，呈縱深配備的現代化裝備之敵發動攻擊，而希望能夠成功。中方的攻勢一開始即抱著莫大的企望來實施，惟最後僅僅是替國軍主防線的前沿地帶擴充了些許空間罷了。（系列完）