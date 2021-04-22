【愛傳媒蔡詩萍專欄】有些時候，身為公眾人物，你就是要有些「自我警惕」！要知道在對的時間做對的事，表對的態。否則，便會給人「時空錯亂」的「白目之感」！

我這感受，是看到交通部新舊任部長的交接典禮時，心生的「怪怪感」！卸任部長笑得歡顏，新任部長笑得璀璨，彷彿一位是「如卸重擔」，而另一位則「不是跳火坑」，而像「跳加官」！

我不知道兩位部長，是否因為一位「太急著想離開」而另一位「太想著要扶正」，因而「共同演出了」這齣交接典禮的「歡顏」？！

然而，導致這場交接儀式的肇因，不就是四月二日的一場太魯閣事故，死了49條寶貴的人命嗎！才18天而已，兩位政務官就在交接典禮上，「這麼快遺忘了」究竟「發生什麼事？」才有這場「我下你上」的交接戲碼！

我難以理解的是，如果，林佳龍部長確實是「犯了錯」，或「必須承擔政治責任」的話，那他「笑開了」還可以解釋成「求仁得仁」，然而，相對的，接他位子的新任部長王國材，理當「心情沉重」，「覺得肩膀上有一副重擔」才是！

但，他的笑顏，卻讓這重擔之說破了功！是他認為自己駕輕就熟，早該升任了呢？還是，「慶幸」自己身為政務次長，不但躲過政治責任的追究，反而借此升上了部長？

不管是哪一種心情，都讓我覺得怪怪的，難道在交接那一剎那，他們兩位心中，沒有「一絲絲念及49條人命及其家屬的」沉重感嗎？

如果有，我不認為在正常人的因應下，他們可以笑得如此之歡顏？！

尤其離譜的是，在媒體報導中，新舊部長的交接，竟然還有新任部長「細數離任部長的政績」這橋段！

沒錯，過去新舊部長交接，大家做順水人情，總要「歌功頌德」一下，前任如何如何，新任又如何如何，但，這次交通部長交接，卻是在台鐵出事，人命關天的背景下出現的，有必要再演「跳加官」的戲碼嗎？

會不會太忽略社會感受，家屬心情，以及，死難者在天不久的靈魂呢？！而且，問題還要回到問題的重點上。

畢竟死了49條人命，畢竟台鐵的陳痾幾乎無解，從外人來看，換一位交通部長，並不見得能帶來什麼新契機，在這重重壓力下，離任部長理當有「事未竟成」的遺憾！而信任部長亦理當有「責任重大」的陰影！

如果，他們心中真的有，我們所期待的這種遺憾，或陰影，那我實在看不出來，他們有笑得那麼「歡顏」的空間？！

我很不喜歡，動輒從黨派的角度，批評一個公共議題，於是，我特別把坊間認為偏綠或偏藍的媒體報導，認真看了一遍，一點都不冤枉兩位部長，無論哪個媒體，報導的內容都差不多，兩人的歡顏，如禮行儀的稱頌政績，完全看不出死了49條人命該有的虔敬，完全看不出台鐵積弊的治理迫在眉梢的沉重，彷彿，不過是又一次有人升官，又一次有人離開但等著再被安排新職的官場遊戲而已！

那些死難者的家屬，那些熱心捐款達十億的民眾，那些期盼台鐵有朝一日能翻身的社會大眾，我們想看的，就是這場「交通部長歡顏秀」嗎？

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)