衛福部長陳時中28日表示，新增的「案1112」為本國籍70多歲男性，為境外移入個案(案1068、案1106)之非同住家人，並在案1106居家隔離期間，協助送餐事宜。

外界好奇送餐為何染疫？陳時中解釋，這是由於某次送餐時，案1106跌倒，案1112當下去攙扶，因而有了短暫接觸的機會。

另外在華航機師擴大採檢一案，陳時中說，應採檢1279人，已經完成1009人的採檢，血清陽性的人數仍維持27日公布的6例，PCR採檢也並未新增確診個案。

(工商 )