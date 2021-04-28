家人送餐染疫？衛長：因扶起居檢者而接觸 14:562021/04/28 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （為華航機師擴大採檢的「血清」採檢進度。圖／中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中28日表示，新增的「案1112」為本國籍70多歲男性，為境外移入個案(案1068、案1106)之非同住家人，並在案1106居家隔離期間，協助送餐事宜。 外界好奇送餐為何染疫？陳時中解釋，這是由於某次送餐時，案1106跌倒，案1112當下去攙扶，因而有了短暫接觸的機會。 另外在華航機師擴大採檢一案，陳時中說，應採檢1279人，已經完成1009人的採檢，血清陽性的人數仍維持27日公布的6例，PCR採檢也並未新增確診個案。 桃醫進駐首日 逾180名華航員工接種 松山警滅證說謊 分局長拔官降調 (工商 ) #採檢 #送餐 #染疫 #接觸 #華航機師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 境外移入＋5 自費疫苗再撥1萬劑 04:102021/04/28 焦點要聞 9成大腸癌由它演變 6大高風險群40歲前就要盯緊 03:102021/04/28 健康 試辦疫苗護照 藍酸陳時中自打臉 04:102021/04/28 焦點要聞 疫後瘋旅遊 馬祖爆缺位潮 04:102021/04/28 財經要聞 印度疫情嚴重 歐盟援助醫用氧氣比利時禁旅客入境 04:442021/04/28 國際 《國際經濟》韓4月消費者信心 連4揚 11:262021/04/28 財經 機師妻染疫 專家建議公布足跡 04:102021/04/28 焦點要聞 鶯歌桐遊陶藝趣 推步道小旅行邀里長導覽 12:022021/04/28 寶島 黃珊珊》染疫機師恐染社區 北市沒被通知？ 09:222021/04/28 生活 4名外送員同時送餐給一人嚇到鄰 妙齡女遭譏：妳是豬喔 10:282021/04/28 社會 成為客戶身邊懂房產的朋友，永慶經紀人洪瑞豪創造千萬業績！ 11:012021/04/28 財經 生活熱門新聞 春雨來了明晚開炸！今年以來結構最好 全台強降雨熱區曝 - 生活 林口康橋2學生抗體陽性 急採檢193人 全校改遠距教學 - 生活 雨下對地方了嗎？全台水庫蓄水量曝光 這兩處進帳最感人 - 生活 華航疫情風暴延燒 桃園西門國小2班停課1周 - 生活 直播》本土暴增3確診 抗體陽性機師傳給2家人 3人抗體陽性 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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